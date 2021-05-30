Tosun Paşa filmi kaç yılında çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Tosun Paşa filmi Show TV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu ünlü yazar Yavuz Turgul’un kaleme aldığı, yönetmenliğini usta isim Kartal Tibet’in üstlendiği filmin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen yer alıyor.

1976 yılında vizyona giren komedi türündeki filmde bu iki ismin yanı sıra Müjde Ar, Adile Naşit gibi Türk Sinema tarihinin efsaneleşmiş isimleri de yer alıyor. Tosun Paşa bu akşam 20:00’de Show TV’den yayınlanacak.

Tosun Paşa filmi konusu ne?

Osmanlı döneminde Kahire’de yaşayan iki düşman aile Seferoğulları ve Tellioğulları arasındaki Yeşilvadi kavgası gün geçtikçe artmaya başlar. İki ailede Yeşilvadi’nin kendilerine ait olduğunu iddia eder ancak konu bir türlü çözüme kavuşamaz. Tellioğulları’nın reisi kumandan Daver Bey’in kızını kendisine ister ve bu şekilde Yeşivadi’ye de sahip olacağını düşünür ancak Seferoğulları da kızı Suphi’ye ister. Bu sırada Tellioğulları sahte Tosun Paşa’yı ortaya çıkarır ve hem kızı hem de Yeşilvadi’yi almaya çalışır. Sahte Tosun Paşa’nın da Daver Bey’in kızına aşık olmasının ardından ortaya bir de gerçek Tosun Paşa gelir ve işler tamamen çığırından çıkar.

Tosun Paşa filmi oyuncuları

Kemal Sunal

Şener Şen

Adile Naşit

Müjde Ar

Ayşen Gruda

Ergin Orbey

Bilge Zobu

Günfer Feray

Oktar Durukan

Ayten Erman

Akil Öztuna

Mete Sezer