İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Tosun Paşa filmi kaç yılında çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’ın en sevilen baş yapıtlarından biri olan Tosun Paşa filmi televizyon ekranlarına yeniden izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları ile Tosun Paşa filmi ne zaman çekildi sorularını merak ediyor. Tosun Paşa bu akşam Show TV’de.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:42
Tosun Paşa filmi kaç yılında çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Tosun Paşa filmi Show TV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu ünlü yazar Yavuz Turgul’un kaleme aldığı, yönetmenliğini usta isim Kartal Tibet’in üstlendiği filmin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen yer alıyor.

1976 yılında vizyona giren komedi türündeki filmde bu iki ismin yanı sıra Müjde Ar, Adile Naşit gibi Türk Sinema tarihinin efsaneleşmiş isimleri de yer alıyor. Tosun Paşa bu akşam 20:00’de Show TV’den yayınlanacak.

Tosun Paşa filmi konusu ne?

Osmanlı döneminde Kahire’de yaşayan iki düşman aile Seferoğulları ve Tellioğulları arasındaki Yeşilvadi kavgası gün geçtikçe artmaya başlar. İki ailede Yeşilvadi’nin kendilerine ait olduğunu iddia eder ancak konu bir türlü çözüme kavuşamaz. Tellioğulları’nın reisi kumandan Daver Bey’in kızını kendisine ister ve bu şekilde Yeşivadi’ye de sahip olacağını düşünür ancak Seferoğulları da kızı Suphi’ye ister. Bu sırada Tellioğulları sahte Tosun Paşa’yı ortaya çıkarır ve hem kızı hem de Yeşilvadi’yi almaya çalışır. Sahte Tosun Paşa’nın da Daver Bey’in kızına aşık olmasının ardından ortaya bir de gerçek Tosun Paşa gelir ve işler tamamen çığırından çıkar.

Tosun Paşa filmi oyuncuları

Kemal Sunal

Şener Şen

Adile Naşit

Müjde Ar

Ayşen Gruda

Ergin Orbey

Bilge Zobu

Günfer Feray

Oktar Durukan

Ayten Erman

Akil Öztuna

Mete Sezer


Son Güncelleme: 30.05.2021 19:42
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bizim Aile filmi ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi konusu ve oyuncuları
Bizim Aile filmi ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi konusu ve oyuncuları
Limonata filmi ne zaman çekildi? Limonata filmi nerede çekildi? Limonata filmi konusu ve oyuncuları
Limonata filmi ne zaman çekildi? Limonata filmi nerede çekildi? Limonata filmi konusu ve oyuncuları
Alevlere Karşı filmi ne zaman çekildi? Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncuları
Alevlere Karşı filmi ne zaman çekildi? Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncuları
Son Darbe filmi konusu ne? Son Darbe filmi oyuncuları ve konusu
Son Darbe filmi konusu ne? Son Darbe filmi oyuncuları ve konusu
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 konusu ve oyuncuları
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 konusu ve oyuncuları
Ninja Kaplumbağalar filmi konusu ne? Ninja Kaplumbağalar filmi oyuncuları kim?
Ninja Kaplumbağalar filmi konusu ne? Ninja Kaplumbağalar filmi oyuncuları kim?

Popüler Haberler

Tosun Paşa filmi kaç yılında çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları
Bizim Aile filmi ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi konusu ve oyuncuları
Limonata filmi ne zaman çekildi? Limonata filmi nerede çekildi? Limonata filmi konusu ve oyuncuları
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Alevlere Karşı filmi ne zaman çekildi? Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncuları
50.000 TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller 2021
Kefaret hangi kitaptan uyarlama? Kefaret orijinali ne?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser (Mert Fırat) kimdir?
Son Darbe filmi konusu ne? Son Darbe filmi oyuncuları ve konusu
Fox TV Kefaret konusu ve dizi oyuncuları
Arka Sokaklar dizisindeki Sinem karakteri Kimdir? Gizem Terzi dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi Yaşar kimdir? Faruk Karagül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Makedonya yaşam şartları nasıl? 2021 Makedonya asgari ücretleri
Seksenler dizisi Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı ve yer aldığı diziler
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Pedofili kimlere denir, ne demektir?
Kefaret dizisi Zeki (Tolga Güleç) kimdir?
Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar'ın hayatı!
Kefaret dizisi Meltem karakteri kimdir? Özge Özacar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara dizisine katılan yeni isimler belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.