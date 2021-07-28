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Toronto Uluslararası Film Festivali'nde küreselleşme tartışması

Transilvania, IndieLisboa, Selanik ve Yeni Ufuklar filmlerinin yönetmenleri Toronto Uluslararası Film Festivali’nde küreselleşme tartışmasını gündeme getirdi. Peki tartışmanın detayları neler? Yanıtı haberimizde…

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:50
Toronto Uluslararası Film Festivali'nde küreselleşme tartışması
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Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) Sanat Yönetmeni Mihai Sherilov, festival öncesinde bazı yönetmenlerle beraber bir video konferans düzenledi. Konferanstaki ana gündem konusu film sektöründeki küreselleşme oldu. Bunların yanında TV dizilerinin yapımcılar için önemi de tartışıldı.

TIFF, yeni bir düzenlemeye giderek daha kaliteli TV dizilerinin çekilmesi ve piyasaya sürülmesini ön plana almak için bir senaryo yarışmasına gideceklerini açıkladı. Bunun yanında Türkiye, Gürcistan, Rusya’nın yanında Libya, Lübnan, Kuveyt, Mısır gibi Doğu Akdeniz ülkelerinde çekilen filmlerin de festivalde yarışabilmesi için çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Festivalden sorumlu genel müdür Elise Galado, küreselleşme ile belirli bir bölgeyi ön plana çıkarmak arasında ince bir çizgi olduğunu ve dengeli bir çalışma anlayışının yürütülmesi gerektiğini söyledi.


https://youtu.be/rqWuNS5Djyk

Son Güncelleme: 28.07.2021 13:50
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Anahtar Kelimeler:
TIFFKüreselleşmeToronto Uluslararası Film Festivali
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