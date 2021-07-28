Toronto Uluslararası Film Festivali'nde küreselleşme tartışması

Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) Sanat Yönetmeni Mihai Sherilov, festival öncesinde bazı yönetmenlerle beraber bir video konferans düzenledi. Konferanstaki ana gündem konusu film sektöründeki küreselleşme oldu. Bunların yanında TV dizilerinin yapımcılar için önemi de tartışıldı.
Festivalden sorumlu genel müdür Elise Galado, küreselleşme ile belirli bir bölgeyi ön plana çıkarmak arasında ince bir çizgi olduğunu ve dengeli bir çalışma anlayışının yürütülmesi gerektiğini söyledi.
https://youtu.be/rqWuNS5Djyk
Son Güncelleme: 28.07.2021 13:50