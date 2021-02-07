Top Gun 2 filminin konusu ve oyuncuları

Eski zamanların sevilen filmi Top Gun’ın devam filmi olan Top Gun 2’de zamanında gönülleri bomber ceketi ve havalı gözlükleri ile fetheden Tom Cruise’u yine aynı tarzda göreceğiz.

Bu yılın Temmuz ayında bizlerle olmasını beklediğimiz filmin oyuncu kadrosundan bahsedelim.

Filmde Maverick karakteri dronelara kafayı takmış bir eğitmen olarak hayat bulacak. Filmin oyuncu kadrosunda olan Ed Harris ise rütbeli bir asker olarak karşımızda olacak. Fragmanda Harris, Maverick’e dinozor diye sesleniyor.

Oyuncu kadrosunun devamında ise Glen Powell, Jon Hamm ve Lewis Pullman bulunmaktadır.

Top Gun filminde Goose karakterine hayat veren Anthony Edwards idi. Şimdiki filmde Goose karakterinin oğlu olarak karşımıza oyuncu Miles Teller çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski’nin oturduğu film umuyoruz ki Temmuzda bizlerle olacak.

