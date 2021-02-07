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Top Gun 2 filminin konusu ve oyuncuları

Uzun zaman önce gündeme gelen Top Gun 2 filmi hala bekleniyor. İlk fragmanı Super Bowl’da yapılan filmin 2021’in Temmuz ayı gibi beyaz perdede olması bekleniyor. Devam filmi olan Top Gun 2, yeni oyuncu kadrosu ile yazımızın devamında sizlerle.

07 Şubat 2021 Pazar 02:19
Top Gun 2 filminin konusu ve oyuncuları
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Eski zamanların sevilen filmi Top Gun’ın devam filmi olan Top Gun 2’de zamanında gönülleri bomber ceketi ve havalı gözlükleri ile fetheden Tom Cruise’u yine aynı tarzda göreceğiz. 

 

Bu yılın Temmuz ayında bizlerle olmasını beklediğimiz filmin oyuncu kadrosundan bahsedelim.

 

Filmde Maverick karakteri dronelara kafayı takmış bir eğitmen olarak hayat bulacak. Filmin oyuncu kadrosunda olan Ed Harris ise rütbeli bir asker olarak karşımızda olacak. Fragmanda Harris, Maverick’e dinozor diye sesleniyor.

 

Oyuncu kadrosunun devamında ise Glen Powell, Jon Hamm ve Lewis Pullman bulunmaktadır.

 

Top Gun filminde Goose karakterine hayat veren Anthony Edwards idi. Şimdiki filmde Goose karakterinin oğlu olarak karşımıza oyuncu Miles Teller çıkacak.

 

Yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski’nin oturduğu film umuyoruz ki Temmuzda bizlerle olacak.

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 02:19
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Anahtar Kelimeler:
Tom CruiseTop GunTop Gun 2Maverick
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