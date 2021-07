Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.

Variety tarafından yayınlanan habere göre Sarah Perry romanı olan ‘The Essex Serpent’in dizi uyarlamasında Claire Danes ile birlikte Tom Hiddleston rol alacak. Dram dizisi olarak karşımıza çıkacak dizi, bir saatlik olacak. Taciz dolu bir evlilikten kurtulan bekar Cora’nın hikayesi etrafında gelişecek. Cora Essex’de Aldwinter köyüne yerleşir. ‘Essex Serpenter’ olarak bilinen bir yaratık ve tamamı batıl inanç dolu hadiselerle uğraşmak zorunda kalır.

Tom Hiddleston ise küçük bir köyün güvenilir kişi olan Will Ransome karakterini canlandıracak. Marvel evreninde Loki karakteriyle tanınan ünlü oyuncu, haziran ayında yayınlanacak ‘Loki’ Disney Plus serisinde de Loki karakterine can verecek. Crimson Peak ,High Rise Kong: Skull Island ve I Saw the Light isimli filmlerde ve The Night Manager ile The Hollow Crown ismli dizilerde de rol almıştır.

Dizinin başrolü olarak Cora karakterini Keira Knightley oynuyordu fakat Şubat ayında Claire Danies’in rolü canlandıracağı açıklandı. Dizi Anna Symon ve Clio Benard tarafından yönetilecek. Bir çok isimle birlikte yürütücü yapımcılığı da yapacaklar. Dizinin yapımcısı ise Andrea Conwell oldu. Prodüksiyon See- Saw Films tarafından Apple için yapılacak. The Essex Serpent Jay Hunt ve Apple’ın çok önemli video yöneticileri olan Zack Van Amburg İLE Jamie Erlicht tarafından hazırlandı.