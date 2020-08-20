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Tom Cruise kimdir? Tom Cruise hayatı ve rol aldığı yapımlar

Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise hayatını merak eden binlerce kişi 'Tom Cruise kimdir?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Tom Cruise hayatı ve rol aldığı yapımlar ile dünya çapında en sevilen aktörler arasında yer alıyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:37
Tom Cruise kimdir? Tom Cruise hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Ünlü oyuncu Tom Cruise; Tesla ile SpaceX CEO’su Elon Musk ile birlikte film hazırlıklarına başladı. Çıkan haberler ünlü oyuncunun hayranlarını heyecanlandırırken, Türkiye televizyon kanallarında geçtiğimiz akşam ekranlara gelen Yarının Sınırında film ile konuşulmaya başlandı.

Tom Cruise kimdir?

3 Temmuz 1962 tarihinde Newyork’ta dünyaya gelen Tom Cruise’un 3 kız kardeşi bulunmaktadır. Tam ismi Thomas Cruise Mapother IV olan ünlü oyuncunun annesi öğretmen, babası ise elektronik mühendisi idi. Babası girmiş olduğu işlerde tutunamadığı için yeni işlere girebilmek için pek çok kasaba dolaşmıştır. Bu nedenle 14 yaşına gelinceye dek sekiz ilköğretim okulu ve üç farklı lisede eğitim görmüştür. Henüz 11 yaşındayken Tom Cruise annesi ve babası boşanmış ve 14 yaşında rahip olmayı düşündüğünden okuldan atılmıştır.

Annesi ve üvey babasıyla New Jersey’de yaşamakta olan Cruise, henüz lise yıllarındayken oyunculuğa ilgi duymaya başlamıştır. Glen Ridge Lisesi öğrencileriyle Guys and Dolls adlı oyunla ilk defa sahne tozunu yutan ünlü oyuncu, 1980’de liseden ayrılarak Manhattan’a yerleştikten sonra 1994 yılında Toronto’da pilotluk lisansı almıştır.


1979 yılında Franco Zeffirelli’nin Sonsuz Aşk filmiyle sinemaya giriş yapan Cruise, 1981’de Taps’ta rol almıştır. 1983 yılında ilk defa Altın Küre ödülüne aday gösterilen Cruise, 1986’da Top Gun filminde rol aldıktan sonra; Paranın Rengi, Yağmur Adam ve Doğum Günü filmlerinde rol aldı.

1993’te Teğmen J.G. Daniel Kaffee karakteriyle Birkaç İyi Adam’da rol alan Cruise, üçüncü defa Altın Küre’ye aday gösterilmiştir. 1996’da Jerry Maguire en iyi aktör dalında ikinci defa Oscar’a aday gösterilmiş ve en iyi aktör Altın Küre ödülüne layık görülmüştür.

Görevimiz Tehlike 2 filminde 75.000.000 dolar alan Cruise, bir filmde en yüksek ücret alan aktör unvanını kazanmıştır.

1987 yılında ilk evliliğini yapan Cruise, dönemin ünlü oyuncularından Mimi Rogers ile evlenmiştir. Tom Cruise 1990 yılında ‘’Days of Thunder’’ film çekimlerinde Nicole Kidman ile tanışmış ve çift 1990 – 2001 yılları arasında evli kalmıştır. Cruise, 18 Kasım 2006 tarihindeyse Katie Holmes ile Roma’da dünyaevine girmiştir.



Son Güncelleme: 20.08.2020 16:37
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Tom CruiseElon MuskSpaceX
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