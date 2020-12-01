Tolgshow ne zaman başlayacak? Tolga Çevik Tolgshow Exxen yayın tarihi

Ünlü komedyen Tolga Çevik’in Kariyerin de önemli bir yere sahip olan TolgShow uzum zamandır yayında değildi. Tolgshow programıyla alakalı çok güzel gelişmeler oluyor.
“Tolgshow programına ara veren Tolga Çevik, Exxen ile geri dönüyor. Başarılı komedyen Tolga Çevrik 1 Ocak’tan itibaren Exxen’de. Exxen’de buluşalım” dedi Acun Ilıcalı
Tolga Çevik Kimdir?
12 Mayısıs 1974 yılın da İstanbul ilimizde doğmuştur. 1996 tarihin de Central Missouri State Üniversitesinin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünü bitirmiştir ve öğrenim gördüğü esnada ünlü Amerikalı aktör Robin Williams’ tan oyunculuk eğitimi almıştır. Vizontele filminde oynadığı karakterle tanınmış ve Organize İşler sinema filmiyle de oyunculuk kariyerinde çok yol katetti. Avrupa Yakası isimli komedi dizisinde Sacit Kıral karakterini oynayan ve sonrasın da ise projeden çıkarak,kendisinin hazırladığı Komedi Dükkanı isimli tolkshow programını hazırlamıştır. 2014 senesinde ise Arkadaşım Hoşgeldin adlı programla oyunculuk hayatına devam etmiştir. BKM(Beşiktaş Kültür Merkezi) üyesidir. bu sayede Yılmaz Erdoğanla bir çok projede irlikte oynamışlardır. TOLGSHOW isimli projede 2017-2018 tarihlerinde oynamışve TOLGSHOW ile tuneler düzenlemiştir.