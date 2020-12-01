Tolgshow ne zaman başlayacak? Tolga Çevik Tolgshow Exxen yayın tarihi

Ünlü komedyen Tolga Çevik’in Kariyerin de önemli bir yere sahip olan TolgShow uzum zamandır yayında değildi. Tolgshow programıyla alakalı çok güzel gelişmeler oluyor.

Medya’nın patronu Acun Ilıcalı yeni yapımı Exxen’ yer verdiği yapımları kendi sosyal medyasından açıkladı. Acun Ilıcalı, Tolga çevikle el sıkıştırklarını ve Tolgshow’un Exxen’de olacağını duyurdu. Yeni yılda yayına başlatmayı düşündüğü Exxen isimli dijital platformuyla ilgili takipçilerini bilgilendiren Acun Ilıcalı,bir süre önce de Feyyaz Yiğit ile anlaşan Acun, tekrar bir komedyenle çalışacağını söyledi.Acun Ilıcalı yılbaşında yayına başlatmayı planladığı Exxen adlı dijital platformuyla ilgili takipçilerini bilgilendiriyor. Daha önce Feyyaz Yiğit ile anlaşan Ilıcalı, yine bir komedyenle çalışacağını duyurdu.

“Tolgshow programına ara veren Tolga Çevik, Exxen ile geri dönüyor. Başarılı komedyen Tolga Çevrik 1 Ocak’tan itibaren Exxen’de. Exxen’de buluşalım” dedi Acun Ilıcalı

Tolga Çevik Kimdir?

12 Mayısıs 1974 yılın da İstanbul ilimizde doğmuştur. 1996 tarihin de Central Missouri State Üniversitesinin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünü bitirmiştir ve öğrenim gördüğü esnada ünlü Amerikalı aktör Robin Williams’ tan oyunculuk eğitimi almıştır. Vizontele filminde oynadığı karakterle tanınmış ve Organize İşler sinema filmiyle de oyunculuk kariyerinde çok yol katetti. Avrupa Yakası isimli komedi dizisinde Sacit Kıral karakterini oynayan ve sonrasın da ise projeden çıkarak,kendisinin hazırladığı Komedi Dükkanı isimli tolkshow programını hazırlamıştır. 2014 senesinde ise Arkadaşım Hoşgeldin adlı programla oyunculuk hayatına devam etmiştir. BKM(Beşiktaş Kültür Merkezi) üyesidir. bu sayede Yılmaz Erdoğanla bir çok projede irlikte oynamışlardır. TOLGSHOW isimli projede 2017-2018 tarihlerinde oynamışve TOLGSHOW ile tuneler düzenlemiştir.