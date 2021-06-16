Tolga Çıklaçiftçi kim? Kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi!

Yer aldığı diziler
- Söz
- Diriliş Ertuğrul
- Karayazı
- Aşk Laftan Anlamaz
- Hayat Bazı Zaman Tatlıdır
- Seni Bana Yazmışlar
- Gönülçelen
- Şenyuva
- Akasya Durağı
- Arka Sokaklar
- Kara Yazı
Yer aldığı sinema filmleri
- Kocan Kadar Konuş – Diriliş
- Perdesiz Sahneler - Belgesel
- Celal ile Ceren
Yer aldığı tiyatro oyunları
- Tok – 3MOTA Oyuncuları
- Polisler – 3MOTA Oyuncuları
- Direkler arası Seyircileri Komedi Erkek Oyuncu Ödülü
- Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığı
- MetÜst – Görüşmeyeli Uzun Zaman Oldu – Kolektif Sahne
- Tennessee Williams - Çöküş Üçlemesi
- Ben Nazım
- Yaşarken ve Ölürken
- Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü
- Dikkat Çökme Tehlikesi Var!
- Tuttun mu? Tamam şimdi bırak!
- Yalnızlık ve Tentürdiyot
- Mahşer-i Cümbüş
- Sürç-ü Lisan Doğaçlama Tiyatro
Oyun yazarlığı
- GalataPerform – Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali kapsamı içinde; Taziyevi
- Samatya Monologları – “Fırın”
- Mazgal
Rol aldığı reklam filmleri
- Telekom Bulutt Göz
- Yapı Kredi Bankası
- Çerezza Mısır Çerezi
- Greenpeace
- Binboa Votka
Rol aldığı klipler
- Pınar Dikbaş – Moda Yolunda
- Hüsnü Arkan – Ayar
- Fuji Kureta
Son Güncelleme: 16.06.2021 23:12