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Tolga Çıklaçiftçi kim? Kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi!

Oyuncu Tolga Çıklaçiftçi’nin hayatına dair detaylar birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Peki, Tolga Çıklaçiftçi kim? Kaç yaşındadır? İşte, Tolga Çıklaçiftçi’nin hayatına dair bilinmeyenler…

16 Haziran 2021 Çarşamba 23:12
Tolga Çıklaçiftçi kim? Kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi!
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1976 Ankara doğumlu olan oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. Mezun oldumasının ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden yüksek lisans yapmıştır. Aynı zamanda, 3MOTA – Ümit Çırak Moden Oyunculuk Teknikleri Atölyesi, Oyunculuk Teknikleri, Kamera Önü Oyunculuk, Mahşer-i Cümbüş Tiyatro Topluluğu Doğaçlama Tiyatro’da oyunculuk eğitimi görmüştür.

Yer aldığı diziler

  • Söz
  • Diriliş Ertuğrul
  • Karayazı
  • Aşk Laftan Anlamaz
  • Hayat Bazı Zaman Tatlıdır
  • Seni Bana Yazmışlar
  • Gönülçelen
  • Şenyuva
  • Akasya Durağı
  • Arka Sokaklar
  • Kara Yazı

Yer aldığı sinema filmleri

  • Kocan Kadar Konuş – Diriliş
  • Perdesiz Sahneler - Belgesel
  • Celal ile Ceren

Yer aldığı tiyatro oyunları

  • Tok – 3MOTA Oyuncuları
  • Polisler – 3MOTA Oyuncuları
  • Direkler arası Seyircileri Komedi Erkek Oyuncu Ödülü
  • Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığı
  • MetÜst – Görüşmeyeli Uzun Zaman Oldu – Kolektif Sahne
  • Tennessee Williams - Çöküş Üçlemesi
  • Ben Nazım
  • Yaşarken ve Ölürken
  • Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü
  • Dikkat Çökme Tehlikesi Var!
  • Tuttun mu? Tamam şimdi bırak!
  • Yalnızlık ve Tentürdiyot
  • Mahşer-i Cümbüş
  • Sürç-ü Lisan Doğaçlama Tiyatro

Oyun yazarlığı

  • GalataPerform – Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali kapsamı içinde; Taziyevi
  • Samatya Monologları – “Fırın”
  • Mazgal

Rol aldığı reklam filmleri

  • Telekom Bulutt Göz
  • Yapı Kredi Bankası
  • Çerezza Mısır Çerezi
  • Greenpeace
  • Binboa Votka

Rol aldığı klipler

  • Pınar Dikbaş – Moda Yolunda
  • Hüsnü Arkan – Ayar
  • Fuji Kureta

Son Güncelleme: 16.06.2021 23:12
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