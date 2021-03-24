TJK 24 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarış severler 17 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek yarışları takip ediyor. 17 Mart Çarşamba günü koşuları İstanbul ve Bursa illerinde gerçekleştirilecek. Pandemi nedeniyle yarışlara seyirci alınmazken, yarış severler TAY TV ve TJK TV üzerinden yarışları canlı olarak takip edebilecek.

TJK 24 Mart at yarış bülteni

24 Mart Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirilecek olan koşu saat 18:30’da başlayarak 21:30’da tamamlanacak. Bursa yarışıysa 15:00’de başlayarak 18:00’de tamamlanacak. Yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz.

24 Mart 2021 Bursa ve İstanbul at yarışı sonuçları

Bursa ve İstanbul’da bugün başlayıp tamamlanacak olan koşular merakla bekleniyor. Ganyan tutkunları yarışların öncesinde son kuponlarını doldururken, Bursa’da saat 15:00’de başlayacak olan koşular için geri sayım başladı. Yarışlar televizyonda TAY TV, intenet üzerindense TJK TV’den canlı olarak takip edilebilecek.

24 Mart Çarşamba at yarışı sonuçları için tıklayınız...

24 Mart Çarşamba at yarışı canlı izlemek için tıklayınız...