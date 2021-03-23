TJK 23 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışlarına ilgi giderek artıyor. Yarış seveler 23 Mart Salı gününün yarışlarını merakla bekliyor. 23 Mart 2021 Salı günü at yarışı Kocaeli ve Adana’da gerçekleşecek. Binlerce kişi yarışlara ganyan oynarken sonuçları heyecanla beklemeye koyuldu.
23 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
23 Mart Salı günü Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleşecek olan yarışlar saat 15:00 start alacak. 23 Mart Salı günü Kocaeli Kartepe Hipodromu’nda gerçekleşecek olan yarışlar altılı ganyanın 2.koşusu olacak. Yarış 18:30’da start alacak. Yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz.
23 Mart Salı at yarışı sonuçları için tıklayınız.
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Son Güncelleme: 23.03.2021 12:05