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TJK 23 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları

At yarışı heyecanı devam ediyor. 23 Mart Salı günü Adana ve Kocaeli’nde gerçekleşecek at yarışları heyecanla takip ediliyor. Ganyan tutkunları TJK 23 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçlarını araştırıyor.

23 Mart 2021 Salı 12:05
TJK 23 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışlarına ilgi giderek artıyor. Yarış seveler 23 Mart Salı gününün yarışlarını merakla bekliyor. 23 Mart 2021 Salı günü at yarışı Kocaeli ve Adana’da gerçekleşecek. Binlerce kişi yarışlara ganyan oynarken sonuçları heyecanla beklemeye koyuldu.

23 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları

23 Mart Salı günü Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleşecek olan yarışlar saat 15:00 start alacak. 23 Mart Salı günü Kocaeli Kartepe Hipodromu’nda gerçekleşecek olan yarışlar altılı ganyanın 2.koşusu olacak. Yarış 18:30’da start alacak. Yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz.

23 Mart Salı at yarışı sonuçları için tıklayınız.

Öte yandan yarışlara pandemi nedeniyle seyirci alınmıyor. Ancak yarışlar canlı olarak televizyondan Tay TV, intenet üzerinden ise TJK TV’den canlı olarak yayınlanıyor.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.

 

 

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 12:05
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Anahtar Kelimeler:
At YarışıSonuçlarTJK23 Mart 2021 SalıGanyanAltılı
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