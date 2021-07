Tiyatrocu Gülçin Kültür Şahin kimdir? Gülçin Kültür Şahin nereli, kaç yaşında?

Gülçin Kültür Şahin kimdir?

Herkes tarafından merakla araştırılan isim olanGülçin Kültür Şahin’in hayatı hakkındaki detaylar haberimizde…

Gülçin Kültür Şahin, 10 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı bölümünden mezun olmuştur. 2018 senesinde Kelebekler isimli sinema filminde rol almıştır. Sahne aldığı tiyatro oyunları, Dr. Korczak Öneği, Lady with a Lapdog, with Jokes and a Happy Ending, Mouthgasm, Lefty’i Beklerken, Madde 22 ve Benim Adım Feuerbach. 2014 yılında Melik Haydar Şahin ile dünya evine giren Gülçin Kültür Şahin, aslen Kırklareli Babaeski’lidir.