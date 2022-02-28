Tiyatrocu Erkan Baylav kimdir? Erkan Baylav nereli,kaç yaşında?

28 Şubat 2022 Pazartesi 16:20
Herkesin merak konusu olan tiyatrocu Erkan Baylav’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.
Erkan Baylav kimdir?
Erkan Baylav, 1 Ocak 1990 tarihinde Amasya’nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelmiştir. Erkan Baylav eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde 2016 yılında tamamlamıştır. Entropi Sahne tiyatro ile çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde III. Richard tiyatro oyunu provalarını gerçekleştiren Erkan Baylav bunun yanında Balerin Prensesler tiyatro oyununda sahne almaktadır.
Son Güncelleme: 28.02.2022 16:20
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