Tiyatrocu Dilan Demircioğlu kimdir? Dilan Demircioğlu nereli, kaç yaşında? Dilan Demircioğlu hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan tiyatrocu Dilan Demircioğlu’nun hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Dilan Demircioğlu kimdir?

Nesrin Nama Cast Ajansı oyuncusu olan Dilan Demircioğlu, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Başarılı isim, Tiyatro oyuncusu olarak pek çok görev almasının yanı sıra ilk dizisi olacak olan Gel Dese Aşk adlı diziyle oyunculuk kariyerine ilk adımını atacaktır. 2018 yılı itibariyle “Hababam Sınıfı” adlı tiyatro oyununda oynamaktadır.