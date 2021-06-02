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Tiyatrocu Dilan Demircioğlu kimdir? Dilan Demircioğlu nereli, kaç yaşında? Dilan Demircioğlu hangi projelerde yer aldı?

Tiyatrocu Dilan Demircioğlu kimdir? Dilan Demircioğlu nereli? Dilan Demircioğlu kaç yaşında? Dilan Demircioğlu tiyatro eğitimini hangi üniversitede aldı? Dilan Demircioğlu hangi tiyatro oyunlarında oynadı? Herkes tarafından merak konusu olan tiyatrocu Dilan Demircioğlu'nun hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 20:23
Tiyatrocu Dilan Demircioğlu kimdir? Dilan Demircioğlu nereli, kaç yaşında? Dilan Demircioğlu hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan tiyatrocu Dilan Demircioğlu’nun hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Dilan Demircioğlu kimdir?

Nesrin Nama Cast Ajansı oyuncusu olan Dilan Demircioğlu, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Başarılı isim, Tiyatro oyuncusu olarak pek çok görev almasının yanı sıra ilk dizisi olacak olan Gel Dese Aşk adlı diziyle oyunculuk kariyerine ilk adımını atacaktır. 2018 yılı itibariyle “Hababam Sınıfı” adlı tiyatro oyununda oynamaktadır.

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 20:23
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