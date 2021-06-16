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Tiyatro yardımları başvuruları başladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığının, özel tiyatrolara sağlayacağı destek ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl gerçekleştirilecek? Detayları haberimizde…

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:52
Tiyatro yardımları başvuruları başladı!
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Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı açıklamada, tiyatroya olan ilginin daha çok artması, yerli oyunları destek, oyunların kalitesine katkıda bulunmak ve bu vesileyle birlikte Türk tiyatrosunu destekleme amaçlı özel tiyatrolara sağlanacak desteğin başvurularının başladığı belirtildi.

E-devlet’den online şekilde yapılacak başvuruların son tarihi 15 Temmuz 2021.

Yapılacak özel tiyatro yardımlarıyla alakalı bazı değişiklikler de ihmal edilmedi. Değişikliklerde sigortalı istihdamı bir değerlendirme durumuna alınarak sektör personellerinin haklarına önem verildi. Başvuru tarihleri de erkene alınarak oyunların start almasından önce desteklerin gerçekleşmesi hedeflendi.


Son Güncelleme: 16.06.2021 13:52
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Anahtar Kelimeler:
TiyatroDestekYardım
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