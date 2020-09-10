Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Halil Kumova hayatını kaybetti

10 Eylül 2020 Perşembe 19:59
Usta oyuncu Halil Kumova
hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberi sonrası sinema dünyası yasa boğuldu. Usta oyuncu Kumova’nın Malatya
’da Zalo isimli sinema filminin çekiminde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Edinilen bilgiye göre Kumova Yeşilyurt ilçesinde çekimleri süren Zalo adlı filmin çekiminde rahatsızlanarak Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kaldırıldı. 64 yaşındaki usta oyuncunun vefat nedeni henüz açıklanmadı.
Son Güncelleme: 10.09.2020 19:59
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