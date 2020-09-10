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Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Halil Kumova hayatını kaybetti

Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti. Malatya’da Zalo adlı filmin çekimleri sırasında rahatsızlanan usta oyuncunun Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği açıklandı.

10 Eylül 2020 Perşembe 19:59
Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Halil Kumova hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberi sonrası sinema dünyası yasa boğuldu. Usta oyuncu Kumova’nın Malatya’da Zalo isimli sinema filminin çekiminde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre Kumova Yeşilyurt ilçesinde çekimleri süren Zalo adlı filmin çekiminde rahatsızlanarak Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kaldırıldı. 64 yaşındaki usta oyuncunun vefat nedeni henüz açıklanmadı.



Son Güncelleme: 10.09.2020 19:59
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Anahtar Kelimeler:
Halil KumovaMalatya
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