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Tiyatro sanatçısı Gizem Duman kim? Kaç yaşında ve nereli?

Gizem Duman, kendisi bir tiyatro sanatçısıdır ve tiyatro kariyerinde büyük adımlar atmıştır. Lakin ismi gündeme Grup Gündoğarken adlı müzik grubunun üyesi Burhan Şeşen ile dünya evine girmesi ile gelmeye başlamıştır. Peki tiyatro sanatçısı Gizem Duman kim? Kaç yaşında ve nereli?

23 Haziran 2021 Çarşamba 11:15
Tiyatro sanatçısı Gizem Duman kim? Kaç yaşında ve nereli?
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Gizem Duman, Grup Gündoğarken adlı grubun üyelerinden biri olan Burhan Şeşen ile 2018 senesinde dünya evine girmiştir. Yalova’da dünyaya gelen Gizem Duman, üniversite eğitimlerini tamamlamak adına İstanbul’a taşınmıştır. Kendisi Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Duman yine aynı üniversiteye gitmiş ve burada Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansı tamamlamıştır.

 

 

Üniversite eğitimine gitmeden öncesinde, birden fazla yere giderek burada tiyatro üzerine eğitimler görmüş ve farklı oyunlarda yer almıştır. Üniversite yıllarında Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu’nun baş kurucusu olmuştur. Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu’nun içeriği ise; tiyatro, enstrüman ve resim üzerine verilen eğitimlerdir. Bunların dışında verilen eğitimler ise; kurabiye, film okuması, makyaj atölyesi, cam ve pandomimdir.

 

8 yıl boyunca çocuk tiyatrosu yapmış olan Gizem Duman, şimdilere bakıldığında kendi tiyatrosu üzerinde çalışmalara devam etmektedir. İki sezon Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Deneği) yönetim kurulu üyelerinden biri olarak çalışmalara imza atmıştır. Araf tiyatro oyunlarında koordinatörlük yapmış ve ödüllerinde koordinatörlük görevi üstlenmiştir. Çilek Ormanı adlı oyunun hem yazarı hem de yönetmenidir.

 

Kendisi 3 Mart doğumludur ve dolayısıyla balık burcu olmaktadır. Doğum tarihinin tam olarak ne olduğu ise net olarak bilinmemektedir.

 

 


Son Güncelleme: 23.06.2021 11:15
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