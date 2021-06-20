Tiyatro sanatçısı Aydoğan Temel kimdir? Nerelidir? Aydoğan Temel nerede yaşıyor?

1965 yılında Balıkesir Bandırma’da dünyaya gelen Aydoğan Temel, eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği ve MSÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı’nda tamamlamıştır.

Sanatçı, 1983 senesinden beri Halk dansları ve eğitmenliği yapmaktadır. Bunun yanı sıra televizyonlar için içerik üretimi, film, dizi, yarışma yazarlığı, seslendirme yapmaktadır. Çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmlerinin dublajını ve yönetmenliğini de yapmaktadır. Geçmişten bu yana William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karto ve Gerard Depardeiu gibi isimlerin de seslendirmelerini yapmıştır.

Sanatçı, bir dönem de Show TV’nin magazin programı olan Pazar Keyfi’nin dış sesliğini de yapmıştır. Bunun yanı sıra Uçan Kuş programında yer almıştır. Program sunuculuğu yapmıştır.

2011 senesinde vizyona giren Komik Bir Aşk Hikayesi adlı filmin senaryosunu yazmıştır. Aynı zamanda başrolde yer almıştır. Aydoğan Temel son olarak da ATV’de yayınlanan Yalancısın Sen isimli dizi de yer almıştır.

Oynadığı tiyatrolar, oyunculuk kariyeri, Ercan Yazgan, Ferhan Şensoy, Ali Poyrazoğlu, Güldüşündürü Tiyatrosu, Beyaz Gemi Oyuncuları, Bakırköy Belediye Tiyatroları, Zafer Diper Bizim Tiyatro ve Dilek Türker Tiyatro Ayna.