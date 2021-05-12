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Tivibu Go'nun paket seçenekleri yenilendi

Tivibu Go’nun paket seçenekleri yenilendi! Yenilenen paket seçenekleriyle kullanıcılar bütçeleri ile ihtiyaçlarına uygun Tivibu Go paketlerini web, cep, tablet ve smart TV üstünden istedikleri zaman izleyebilecekler. Detaylar haberimizde…

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:11
Tivibu Go'nun paket seçenekleri yenilendi
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Türk Telekom konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Tivibu’nun TV ekranına bağlı kalmadan TV keyfi yaşatan servisi Tivibu Go’nun paketlerinde yenilik yapıldı. Tivibu Go müşterisi olanlar aile, sinema, spor ve süper paketleriyle çeşitli izleme ihtiyaçlarına re paket seçeneklerine erişebiliyorlar.

Tivibu Go, kurulum, taahhüt, cayma bedeli olmadan, müşterilere istedikleri zaman iptal etme kolaylığı da sağlamakta. Paketler, Tivibu web sitesi ile uygulamalar üstünden ve desteklenen akıllı TV’lerin içindeki Tivibu Smart TV uygulamasının üstünden karekodla satın alınabiliyor.


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:11
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TivibuPaketYenilendi
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