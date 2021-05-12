Tivibu Go'nun paket seçenekleri yenilendi

Türk Telekom konu ile ilgili yaptığı açıklamada,’nun TV ekranına bağlı kalmadan TV keyfi yaşatan servisi Tivibu Go’nunlerinde yenilik yapıldı. Tivibu Go müşterisi olanlar aile, sinema, spor ve süper paketleriyle çeşitli izleme ihtiyaçlarınare paket seçeneklerine erişebiliyorlar.

Tivibu Go, kurulum, taahhüt, cayma bedeli olmadan, müşterilere istedikleri zaman iptal etme kolaylığı da sağlamakta. Paketler, Tivibu web sitesi ile uygulamalar üstünden ve desteklenen akıllı TV’lerin içindeki Tivibu Smart TV uygulamasının üstünden karekodla satın alınabiliyor.