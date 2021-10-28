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Titane filminin konusu nedir? Film ile ilgili yapılan yorumlar nelerdir?

Titane filminin yorumu, fragmanı ve oyuncu kadrosuna dair detaylı film yorumunu ve bilgilerini sizler için haberimizde derledik...

28 Ekim 2021 Perşembe 19:28
Titane filminin konusu nedir? Film ile ilgili yapılan yorumlar nelerdir?
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Titane filminin konusu ve yorumunu barındıran haberimizle sizlerleyiz. Bu haberimiz ile size Titane filminin konu yorum inceleme eleştiri yönetmen senarist oyuncular karakterler yayınlanma tarihi fragman özet ve filmi analizini yapacağız. Keyifli okumalar dileriz..

ABD'nin 59 New York film festivali içerisinde prömiyerini gerçekleştirdikten itibaren küçük yelpazesini tüm dünyaya genişletmek de olan Titane , Alexia adında küçük bir kız çocuğunun görselleri ile başlamaktadır. Filmin geneline hakim olan kavram ise sinir bozuculuk kavramıdır ve bu kavramı filmin başlangıcından itibaren hissetmeye başlamaktasınız. Bu küçük kız babasının kullandığı arabada arka koltukta seyahat etmeye devam ederken bir motor sesini andırmak ta olan uğultu ile birkaç dakika boyunca babasını sinir krizine girmesinin yanında bizleri sinir krizine sokmaktadır. Babası bir sinir krizinin içerisine girer bundan dolayı müziğin sesini açmaktadır. Fakat küçük yaramaz kız bu defa koltuğuna vurmaya başlamaktadır. Babası ona yapmamasını söylerken çok fena bir trafik kazasının içine girer nokta ve bu küçük kız kafasına Titane isimli metal parçasında bir implant yerleştirilecektir.

 

Filmin yönetmenliğini Julia Ducounau yapmaktadır. Bu yönetmen belgesel kısa film ve birkaç filminin de arkasından yine güçlü mesajlar içeren dikkat çeken bir projeye imza atmıştır. Filmin ilk başlarından itibaren görseller ile birlikte film hakkında kusursuz dokunuşlar meydana geldiğini fark etmek oldukça olağandır. Ve film ilerleyen saatlerde ise mükemmel bir konsept içerisinde sürüklenmektedir. Ve bu ilerleyiş esnasında zaman geçer ve o küçük yaramaz kız büyür. Tam da bugünün 20'li yaşlarındaki gençler gibi olan alexia saçlarını yarıdan kazıtmış ve topluma aykırı şekilde kıyafetler giyinerek Bir nevi otomobil fuarı denilebilecek bir alana giriş yapmaktadır. Çocukluğunda alakası olmadığı halde ilerleyen yaşlarında nedeni bilinmemekle birlikte bu kız arabalara aşırı derecede ilgi duymaya başlamıştır şimdi ise arabaların üstünde dikkat çekici bir şekilde dans etmekte ve bunun sayesinde ise bir yıldız haline gelmektedir.

Titane filminin konusu nedir?

Ve bir yıldıza dönüşen bu kız zaman içerisinde hayranlar toplar ve bu hayvanlar bir imza almak için onun peşinden koşmaktadır lar bunlar arasında ona aşık olanlar da mevcuttur. Bu danslarının ardından onun yanına gelen kişiler de bu durumun Bir nevi göstergesidir. Fakat bu kız ilgi görmekten ve ilgilerin odanda olmaktan tam olarak nefret etmektedir. Ve hayranlarına dolayısıyla kucak açmaz onlardan nefret eder gibi davranır ve onlara ancak 1'er parazit gibi bakmaktadır. İşin ilginç yanı ise onları hiç kimsenin olmadığı yerlerde öldürebilir ve onlara beslediği kini ve nefreti bu şekilde ortaya çıkarır. Yani bu kız artık bir seri katil olarak görmekteyiz.

Beynine takılmış olan metal plaka sonucunda mı bu hale geldi? Genç kızda merak edilen en büyük soru budur. Bu metal plakanın takılması ile birlikte bundan sızan sıvı metal nelerden dolayı mı insanları öldüren bir makinaya dönüşmüştür? Yoksa bunun sebep olan şey aile ilişkileri veya erkekler için olan güç kavramı ya da cinsiyet açısından kültürel çalışmaların içerisinde bulunduğu bu dünyamı sebep olmaktadır?

Yönetmen aslında bu tarz soruları da bir klişe oluşturduğu kavramlar üzerinden çıkarak bu kız için herkesi şaşırtacak gelecek planları sunmaya devam eder noktan yaptığı cinayetlerden dolayı uçurum kenarında olan bu kız yakalanacağını hisseder ve bundan dolayı da yıllardan beri kayıp olan ona benzeyen bir Sima da erkek çocuğunun kılığına girer. Saçlarının yarısını kazıtmış zaten ve bu saçlarını tamamen keser bununla birlikte kaşlarını da jiletler ve bununun yamultur. Bu duruma kendisini de inandırarak oğlunu arayan acılı bir babanın yanında yerini alır. Yönetmen ise son dokunuşları bu sahnelerde vurur. Genç kız hamiledir ve bunu fark eder bunun sonrasında ise gelişecek olan detaylar filmin en heyecanlı yerleridir bu film izlenmeye değer. Bu yüzden filmin geri kalanı sizin yorumunuza sunuyorum. Filme 1 puan verecek olursak 10 üzerinden 7 buçuk diyebiliriz.

Film Oyuncu Kadrosu ve Diğer Karakterler:

  • Agathe Rousselle – Alexia / Adrien
  • Vincent Lindon – Vincent
  • Garance Marillier – Justine
  • Laïs Salameh – Rayane
  • Marin Judas – Charrier
  • Diong-Kéba Tacu – Sissoko

 



Son Güncelleme: 28.10.2021 19:28
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Anahtar Kelimeler:
FilmyorumuTitaneFilm
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