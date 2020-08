Time Dergisi 2020’nin en iyi ve en çok reyting alan 10 dizisini seçti

Time Dergisi’ne göre içinde bulunduğumuz yılın en iyi 10 dizisi belli oldu. Seçilen 10 dizinin içerisinde hem yeni hem de eski diziler bulunmakta. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde en fazla reyting oranı olan diziler şunlar;

Better Call Saul

Better Things

Betty

Bojack Horseman

Dare Me

The Great

America

The New Pope

The Plot Against America

Better Call Saul isimli dizinin konusu nasıl?

Time dergisi tarafından en fazla reyting alan diziler arasında bulunan Better Call Saul isimli dizi, Amerika’nın drama alanında meşhur bir dizidir. Peter Gould ve Vince Gilligan yönetimindeki dizi bizlere Breaking Bad’i hatırlatıyor. Hatta ve hatta dizinin ana konusuna bakacak olursak dizinin konusu Breaking Bad dizisinin öncesini ve sonrasını anlatıyor diyebiliriz.

Better Things isimli dizinin konusu nasıl?

Time dergisi tarafından en fazla reyting alan diziler arasında bulunan Better Things isimli dizi yine Amerika’nın dram alanında yer alan dizilerden biridir. Fakat bu dizide Better Call Saul’un yanı sıra komedi görebilmek de mevcut. FX isimli kanalda seyircileri ile buluşan bu dizi 3 çocuk annesi ve aynı zamanda oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerlemek isteyen bir annenin hikayesini anlatıyor.

Betty isimli dizinin konusu nasıl?

Time dergisi tarafından en fazla reyting alan diziler arasında bulunan Betty isimli dizi Amerika’da seyirciler ile buluşan gençlik komedi dizisidir. Dizideki genç kızların ya da kadınların Amerika’nın New York isimli şehrinde ataerkil bir sisteme karşı yaşadığı sorunları anlatmaktadır.

Bojack Horseman isimli dizinin konusu nasıl?

Dare Me isimli dizinin konusu nasıl?

Time dergisi tarafından en fazla reyting alan diziler arasında bulunan Bojack Horseman isimli dizi, ilk önce Amerika’da sevenleriyle buluşan bir diziydi. Animasyon olan Bojack Horseman 1990’lı yılların en sevilen komedyenlerinden biri olan atın 20 yıl sonraki yaşantısını konu almıştır. Aslında oldukça memnuniyetsiz bir atın kendisini aşırı bir şekilde değerli görmesini fakat aslında o kadar değerli olmayışını anlatan bir Amerikan Animasyon dizisidir.

Time dergisi tarafından en fazla reyting alan diziler arasında bulunan Dare Me isimli dizi aslında bir romandan uyarlanan bir gençlik dizisidir. Megan Aboott’un aynı adlı romanı bir Amerikan Gençlik dizisine uyarlanıyor. Dizi küçük bir kasabadaki bir liseye yeni gelen koç ile birlikte lisenin kız ponpon takımının öyküleri sevenleri ile buluşturulmakta.

The Great isimli dizinin konusu nasıl?

Time dergisi tarafından en fazla reyting alan diziler arasında bulunan The Great isimli dizi aslında yine bir Amerikan dram dizisidir. İçinde komedi de barındıran The Great isimli dizi Görkemli Rusya İmparatoriçesi Büyük Catherine’nin kendini geliştirip yükselmesini anlatıyor. Dizinin ana konularından ilki de Büyük Catherine isimli genç imparatoriçenin Rusya’nın bekası ve kendi mutluluğu arasında yapacağı seçimlerdir.

Mrs. America isimli dizinin konusu nasıl?

Time dergisi tarafından en fazla reyting alan diziler arasında bulunan Mrs. America isimli dizi yine bir Amerikan drama dizisi olmakla birlikte feminizmin yükselişini konu almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eşit hak yasasının nasıl hazırlandığı ve hazırlanırken neler yaşandığı, dizideki ünlü aktvist Phyllis Schalf tarafından izleyicilere aktarılmaktadır.

The New Pope isimli dizinin konusu nasıl?

Time dergisi tarafından en fazla reyting alan diziler arasında bulunan The New Pope isimli dizi Dünya üzerinde birden fazla kanalda seyircisi ile buluşan bir drama dizisidir. The New Pope isimli dizide dinde devrimin olduğunu düşünen 47 yaşında olan babasız bir adamın yeni papa olarak seçilmesi konu alınır. Dizide yeni papanın seçilişi ve seçildikten sonra yaşanan hikayeleri seyircilere aktarılıyor.

The Plot Against America isimli dizinin konusu nasıl?

Time dergisi tarafından en fazla reyting alan diziler arasında bulunan The Plot Against America isimli dizi yine bir kitaptan uyarlanmıştır. Philip Roth’un romanından etkilenerek kaleme alınan The Plot Against America dizisi tarihi drama dizisidir. Faşizmin yükselişinin insanlara aktarıldığı bu dizide Yahudi bir ailenin başından geçen olaylar ana konu olmuştur.