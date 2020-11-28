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Tidal neden ceza aldı, kapatıldı? RTÜK Tidal'i neden engelledi?

RTÜK tarafından resmi internet adresinde yapılan açıklamaya göre, halen lisans başvurusunda bulunmayan dijital müzik dinleme platformu Tidal'e erişimin engellendiği ifade edildi. Tidal'in lisans başvurusunda bulunması halinde erişimin yeniden açılacağı aktarıldı...

28 Kasım 2020 Cumartesi 00:58
Tidal neden ceza aldı, kapatıldı? RTÜK Tidal'i neden engelledi?
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RTÜK tarafından yapılan açıklama kapsamında 9 Kasım tarihinde intenet ortamından yayın lisansı almadan yayın yaptığı belirlenen URL adresleri duyurularak, bu adreslere gerekli ihtarların yapıldığı ifade edildi. İhtar yapılan adreslerden birisi de intenet ortamında “Tidal” ismiyle bilinen dijital müzik dinleme platformu olduğu görüldü.

TÜK Tidal’e neden ceza verdi?

RTÜK’ün resmi intenet adresi üzerinden yapılan açıklamada dijital müzik dinleme platformu olan Tidal’in de aralarında bulunduğu yayıncılar sıralanarak, kendilerine verilen 72 saatlik süre içinde lisans başvurularında bulunmaları gerektiği bildirildi. İlgili açıklamada Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İntenet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin “İntenet ortamında yayın lisanslı almadan yapılan yayın hizmetleri” başlıklı 10. Maddesi bünyesinde yapılan duyuru sonrasında ilgili yayıncı dışındaki tüm platformların başvurularını gerçekleştirdiği aktarıldı. Başvuru dilekçesini sunmayan yayıncı hakkında Sulh Ceza Hakimliğine başvurunun yapıldığı ve ilgili içeriğe erişim engellendiği ifade edildi. Kuruluşun lisans talebi başvurusunda bulunması durumunda erişim engeli kararının kaldırılmasına yönelik sürecin başlatılacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 28.11.2020 00:58
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Anahtar Kelimeler:
TidalRTÜKCezaLisans
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