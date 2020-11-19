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THY 99 TL'ye ucuz bilet kampanyası

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük hava yolu firmalarından biri olan Türk Hava Yolları, yurt içinde 99 TL karşılığında uçuş yapılmasına olanak verecek yeni bir kampanyaya imza attı! Kapsamında her sene milyonlarca yolcu taşıyan firma vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı...

19 Kasım 2020 Perşembe 00:57
THY 99 TL'ye ucuz bilet kampanyası
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Türkiye’nin ve dünyanın en büyük hava yolu firmalarından biri olan Türk Hava Yolları, bugün ve yarın satın alınacak olan biletlerde 1 Ocak ve 28 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan seyahatler için oldukça uygun bir kampanya ortaya koydu.


Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamalara göre kış döneminin başladığı bu dönem içinde yeni bir kampanyaya imza atıldığı ifade edildi. Resmi intenet adresinde yayımlanan duyuru kapsamında, 17-18 Kasım tarihleri arasında bilet satın alanlar için, 1 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında yapılacak seyahatler için 99 TL karşılığında Türkiye’nin her yerine bilet satışları gerçekleştirileceği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 00:57
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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıIndirimli Uçak Bileti
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