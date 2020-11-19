THY 99 TL'ye ucuz bilet kampanyası

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük hava yolu firmalarından biri olan Türk Hava Yolları, bugün ve yarın satın alınacak olan biletlerde 1 Ocak ve 28 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan seyahatler için oldukça uygun bir kampanya ortaya koydu.

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamalara göre kış döneminin başladığı bu dönem içinde yeni bir kampanyaya imza atıldığı ifade edildi. Resmi intenet adresinde yayımlanan duyuru kapsamında, 17-18 Kasım tarihleri arasında bilet satın alanlar için, 1 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında yapılacak seyahatler için 99 TL karşılığında Türkiye’nin her yerine bilet satışları gerçekleştirileceği açıklandı.