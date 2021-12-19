Threesome dizisinin konusu nedir? Threesome yorumu ve oyuncuları

Threesome adlı dizi seyirciler tarafından araştırılıyor. Netflix'te birçok kişinin yakından takip ettiği benzer içerikli dizilerden çok da farklı olmayan bu dizi oldukça merak ediliyor. Peki merakla takip edilen Threesome dizisi ne anlatıyor? Dizinin konusu, yorumu, analizi, eleştirisi, oyuncu kadrosu, kaç dakika sürdüğü ve diğer merak ettiğiniz tüm detayları sizler için hazırladık. İşte Threesome hakkında detaylar…

Aşkı ve romantizmi derinden hisettiren bu dizide David ve Siri adında iki genç karşımıza çıkıyor. Lisenin ilk zamanlarından beri birbirlerine aşık olan bu iki gencin zaman içinde birbirine duyduğu aşkın nasıl arttığına tanık oluyoruz. Siri uluslararası, David ise ekonomi alanında kariyerini sürdürmeye çalışmaktadır.

Londra sokaklarının canlı gecelerinde birlikteliklerini yaşayan bu ikili sayesinde romantizm, aşk ve şehvet belirgin olarak hissedilmektedir. Dizi başlangıçta klişe gibi gelse de heyecan verici sahnelerle izleyenlere keyifli bir deneyim sunmaktadır.

Threesome konusu

İkili sıradan bir çift imajı verse de aslında oldukça eğlenceli, romantizmin doruklarında ve heyecan verici bir ilişki yaşıyorlar. Kısaca “mükemmel ilişki” dedikleri birlikteliği yaşıyorlar. Siri ve David’in ilişkileri kısaca tanıtıldıktan hemen sonra asıl tema ortaya çıkıyor. Çift gittikleri bir eğlencede Camille ile tanışıyor ve her şey böyle başlıyor.

7 yıldır mutlu bir ilişki yaşayan çiftin Camille ile tanışmasıyla her şey değişir. David anlık gelişen olaydan pek hoşlanmasa da bu duruma karşı çıkmaz. Üçlünün çok iyi anlaştığı ve birlikte eğlendiği bu gece mutlu biter. Fakat o geceden sonra her şey zorlaşır. David ve Siri üç kişi ile nasıl bir ilişki yaşayacaklarını düşünmeye başlar ve olaylar gelişir.

Threesome’da şaşırtıcı olaylar yer almasa da sürükleyici sahneleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dizinin her bir bölümü 20 dakika sürüyor. IMDb puanı ise 7,1 şeklinde.

Dizide yer alan oyuncular

Dizinin başrollerinde yer alan Siri’ye Matilda Källström; David’e ise Simon Lööf hayat veriyor. Dizideki en önemli karakterlerden biri olan Camille ise Alma Jodorowsky tarafından canlandırılıyor.

Dizide dikkat çeken diğer isimler ise şöyle; Kitt Walker Johansson, Lucien Laviscount, Emily Renée, Kola Krauze, Jeffrey Miguel , Edwin Safari.

