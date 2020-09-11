Thor: Ragnarok filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Marvel Evreninin en sevilen filmlerinden Thor: Ragnarok filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğinde Taika Waititi’nin oturduğu Thor Ragnarok filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Thor Ragnarok filmi konusu nedir?

Asgard ve Ragnarok’un karşı karşıya geleceği savaşta Thor kendisini tanrıların ortasında bir savaşa atar. Bu savaşta Thor’un en büyük düşmanları Surtur ve Muspellheim’in Ateş Devleri olacak. Filmde Thor’a Odin’in kızı ölüm tanrıçası Hela yardım edecek. Thor bu savaşta eski dostu Dr. Strange ve Hulk’tan da yardım alacak.

Thor Ragnarok filmi oyuncuları ve karakterleri

Filmde Odin’i Anthony Hopkins, Heimdall karakterini Idris Elba canlandırırken, Hela karakterine Cate Blanchett, Valür Brunhilda karakterine Tessa Thompson hayat veriyor. Bu isimlerin yanı sıra filmde yer alan oyuncular ve karakterleri şu şekilde;

Mark Ruffalo - Hulk

Karl Urban - Cellat Skurge

Jeff Goldblum - Grandmaster

Benedict Cumberbatch - Doktor Strange

Surtur - Taika Waititi