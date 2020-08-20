İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
İş yeri kiralarında yeni dönem başlayacak! Kira sözleşmesindeki yeni maddeler ortaya çıktı
İş yeri kiralarında yeni dönem...
Son dakika... MHP'de ihraçlar sürüyor! 8 ilçe başkanı daha görevden alındı
Son Dakika
Son dakika... MHP'de ihraçlar sürüyor!...
Son dakika... İran, BAE'ye ait bir gemiye el koydu ve mürettebatı gözaltına aldı!
Son Dakika
Son dakika... İran, BAE'ye ait...

Thor: Karanlık Dünya filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Thor: Karanlık Dünyya filmi ATV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak. 2013 yapımı film 20 Ağustos yayın akışında yer alırken, saat 20:00’da ekranlarda olacak. İlk seriden farklı olarak Thor’a bu filmde yepyeni isimler eşlik edecek.

20 Ağustos 2020 Perşembe 21:14
Thor: Karanlık Dünya filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Marvel çizgi roman serisinin en sevilen filmlerinden Thor: Karanlık Dünya filmi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizi 2013 yılında beyaz perdede yayınlanmış ve büyük başarı elde etmişti. Filmin başrolünde Chris Hemsworth yer alırken, oyuncuya Anthony Hopkins, Natalie Portman gibi isimler eşlik ediyor.

Thor: Karanlık Dünya konusu nedir?

Tanrıların dünyasında mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Serinin ilk filminde Thor babasıyla tartışması sonucu dünyaya sürgüne gönderilmişti. İlk filmin sonunda Thor, kendi dünyası Asgard’a dönmeye ve kendisini yenilmez hale getiren çekicini kullanmaya hak kazanmıştı.

Tho’run şimdiki sorunu ise kardeşi Loki olacak. Loki Buz Devleriyle anlaşıp kardeşinden tahtı almaya çalışacak. Loki tahtı ele geçirmek için Dark Elves güçleriyle anlaşma yapacak. Dark Elves güçleri tüm gezegeni karanlığa boğacak güce sahiptir. Thor bu yolculukta dünyalı Jane Foster’dan yardım alacak ve dostlarını kurtarmak için yine zorlu bir mücadelenin içine girecek.

Thor: Karanlık Dünya oyuncuları

Chris Hemsworth


Anthony Hopkins

Natalie Portman

Tom Hiddleston

Idris Elba

Stellan Skarsgard



Son Güncelleme: 20.08.2020 21:14
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı
Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı
Maraşlı dizisinde Burak Deniz'e güzel oyuncu Alina Boz eşlik edecek
Maraşlı dizisinde Burak Deniz'e güzel oyuncu Alina Boz eşlik edecek
Bay Yanlış dizisine yakışıklı oyuncu Serhat Parıl dahil oldu
Bay Yanlış dizisine yakışıklı oyuncu Serhat Parıl dahil oldu
Gençliğim Eyvah dizisi Çavi ve Zola'nın anneleri diziye dahil oldu! Aysun Metiner ve Fulden Akyürek hakkında bilgiler
Gençliğim Eyvah dizisi Çavi ve Zola'nın anneleri diziye dahil oldu! Aysun Metiner ve Fulden Akyürek hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisinin müzikleri izleyiciler tarafından çok beğenildi!
Menajerimi Ara dizisinin müzikleri izleyiciler tarafından çok beğenildi!
MasterChef Wallison Kimdir? Walison Fonseca Hakkında Bilinmeyenler
MasterChef Wallison Kimdir? Walison Fonseca Hakkında Bilinmeyenler

Popüler Haberler

Masterchef Mehmet şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya hakkında bilgiler
2020 Model Ford Puma tanıtıldı! Yeni Ford Puma özellikleri ve fiyatı
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları
Halkbank 2020 emekli promosyon ödeme tarihleri belli oldu
Kia Ağustos kampanyası ile sıfır otomobilde devrim niteliğinde fırsatlar sağlayacak
Toyota Yaris Hibrit tanıtımı yapıldı! 2020 Toyota Yaris hibrit modelinin özellikleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Kamil Grosicki kimdir? Grosicki kariyeri ve daha önce forma giydiği takımlar
Sully filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere kaymakamlık yardımları başladı!
sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? 2020 sigara fiyatları nedir?
Doğum borçlanmasına kredi kullandıran bankalar
2020 Fitre bedeli ne kadardır? Diyanetten açıklama! Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
Yeni Gelin dizisi tekrar bölümleri yayınlanacak
Vuslat dizisi neden final yaptı?
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
Doğru spor ayakkabı nasıl seçilir? Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz?
En düşük faizle taşıt kredisi veren kamu ve özel bankalar
SGK, Bağ-Kur emeklilerine PTTBank’tan SMS İle 80.000 TL kredi
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ağustos 2020
Güncel gümüş fiyatları 20 Ağustos 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.