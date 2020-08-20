Thor: Karanlık Dünya filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Marvel çizgi roman serisinin en sevilen filmlerinden Thor: Karanlık Dünya filmi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizi 2013 yılında beyaz perdede yayınlanmış ve büyük başarı elde etmişti. Filmin başrolünde Chris Hemsworth yer alırken, oyuncuya Anthony Hopkins, Natalie Portman gibi isimler eşlik ediyor.

Thor: Karanlık Dünya konusu nedir?

Tanrıların dünyasında mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Serinin ilk filminde Thor babasıyla tartışması sonucu dünyaya sürgüne gönderilmişti. İlk filmin sonunda Thor, kendi dünyası Asgard’a dönmeye ve kendisini yenilmez hale getiren çekicini kullanmaya hak kazanmıştı.

Tho’run şimdiki sorunu ise kardeşi Loki olacak. Loki Buz Devleriyle anlaşıp kardeşinden tahtı almaya çalışacak. Loki tahtı ele geçirmek için Dark Elves güçleriyle anlaşma yapacak. Dark Elves güçleri tüm gezegeni karanlığa boğacak güce sahiptir. Thor bu yolculukta dünyalı Jane Foster’dan yardım alacak ve dostlarını kurtarmak için yine zorlu bir mücadelenin içine girecek.

Thor: Karanlık Dünya oyuncuları

Chris Hemsworth

Anthony Hopkins

Natalie Portman

Tom Hiddleston

Idris Elba

Stellan Skarsgard