The Witcher yeni sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher 2. sezon yayın tarihi

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitabından uyarlanan Polonyalı fantastik dram "The Witcher" ın ikinci sezonu İngiltere Batı Londra'daki Aberfield Film Stüdyosu'nda çekildi. Dizide Nivellen'i canlandıran Kristofer Hivju'nun olumlu test sonucunun pozitif olduğu ve dizi ekibinin Ağustosun ortasına kadar Covid-19 virüsünden dolayı çekim yapmadığı ve daha öncelerinde Mart ayında da dizinin yapımı durdurulmuştu.

THE WİTCHER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olduğu bir dünyada yalnız bir canavar avcısıdır. Ama kader onu güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sırrı olan genç bir prensese fırlattı. Şimdi, bu üç kişi gittikçe istikrarsız hale gelen kıtada kendi yollarını bulmayı öğreneceklerdir.

Aynı zamanda yeni sezonda Geralt karakterinin hikayesi hakkında daha fazla bilgi edinecek ve bu gizemli ve biraz agresif karakterin arkasındaki hikayenin ne olduğunu görme fırsatı yakalayacağız. Ciri ise geçmişini, ailesini ve yaşadığı tüm zor günleri geride bırakarak yeni bir sayfa açacak ve yeni bir aile kuracaktır. Öte yandan Yennefer, Birinci Sezonun sonunda yaptığı savaştan kurtulmak için bir süredir mücadele edecek gibi duruyor. Ancak ne kadar güçlü bir karakter olduğunu bize gösteren Yennefer, yeni sezonda toparlanmaya başlayacak ve tarihteki sarsılmaz yeri ile yeniden ortaya çıkacaktır.

THE WITCHER 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Geralt karakterinde Henry Cavill, Ciri karakterinde Freya Allan ve Yennefer karakterinde Anya Chalotra, bu oyuncu kadrosunda herhangi bir değişikliğe gidilmeden devam edileceği açıklandı.