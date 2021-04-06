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The Witcher yeni sezon ne zaman başlayacak? The Witcher 2. sezon tarihini belli oldu mu?

Netflix'in ilk sezonu ile adından söz ettiren dizisi The Witcher 2. sezonun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. The Witcher yeni sezon ne zaman başlayacak? The Witcher 2. sezon tarihini belli oldu mu? sorusu araştırılıyor.

06 Nisan 2021 Salı 01:12
The Witcher yeni sezon ne zaman başlayacak? The Witcher 2. sezon tarihini belli oldu mu?
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Netflix ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonu ile büyük bir beğeni toplayan The Witcher’in 2. Sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Çekimlerden gelen detaylar merakla araştırılırken yeni sezonun vizyon tarihi de araştırılıyor.

Yıllar önce oyun serisi çıktıktan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşan The Witcher büyük ilgi sonrasında hakları Netflix tarafından satın alınarak dizisi çekilmeye başlandı. İlk sezonu büyük ilgi ile takip edilen The Witcher’ın 2. Sezonu araştırılıyor.

Netflix tarafından yapılan açıklamalar sonrasında The Witcher dizisinin 2. Sezon çekimlerinin tamamlandığı belirtildi.

The Witcher 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin 2. Sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili açıklamalar halen gelmezken 2. Sezonun 2021’in sonlarına doğru sezonun yayınlanması bekleniyor.

Dizinin resmi sosyal medya hesabı ‘2. Sezonun özeti! Beyaz Kurt sizi Kıta’da tekrar bekliyor.’ Başlıklı paylaşımda bulundu.

The Witcher konusu nedir?

Mutasyona uğradıktan sonra iyi yolu seçen Rivialı Geralt, insanları kurtarabilmek için canavarları avlamaktadır. Karmaşık dünya içerisinde savaş veren Geralt’ın hayatı ve yaşadığı olaylar anlatılıyor.

The Witcher oyuncuları

Dizinin oyuncuları arasında Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan gibi isimler bulunuyor.

The Witcher 1. Sezon özeti

Sonun başlangıcı

Rivialı Geralt Blaviken kasabasında kendini istemeyen halk ve kunaz bir büyücü ile bir araya gelir. Nilfgaard’ın Cintra’ya dikkatli bakması sonrasında Ciri’nin kraliyet hayatı tepe taklak olur.

Dört altın

Yaşadıkları karşısında büyük bir darbe alan Yennefer bir kaçış yolu bularak kaçar. Şeytan avlamaya çalışan Geralt’ın işleri düzgün gitmemektedir. Ciri ise kaçtıktan sonra bir kalabalığa sığınır.

Hain dolunay

Geralt, krallığın birinde başka bir Witcher’ın yarım bıraktığı bir işe talip olur. Yennefer ise sihirli bir gelecek kurar.

Şölenler ve cenazeler

Geralt doğru olmayacağını bile bile Jaskier ile kraliyet balosuna gider. Ciri büyülü bir ormana kaçar. Yennefer ise etrafında ki insanları korumak için çabalar.

Bastırılmış istekler

Yapılan tüm uyarılara rağmen yoluna devam eden Yennefer kaybettiklerini geri almak için çabalar. Geralt, Jaskier’i tehlikeye atar ve Ciri’yi aramaya başlar.

Nadir türler

Gizli bir kişi, Geralt’ı ejderha avına katılmak üzere ikna eder. Bu av pek çok kişiyi kendine çeker. Ciri ise kime güveneceğini bilmemektedir.

Düşüşten önce

Nilfgaard’ın güçlenen topluluğu Kıta için yennefer tehlike oluşturmaya başlar. Geralt ise şaşırma hakkına ait durumları gözden geçirir.

Çok daha fazlası

Geralt, kaosun isteyen bir grup düşmandan saklanır. Yennefer ve diğer büyücüler ise bulunduğu bölgeyi kurtarmaya çalışır. Kaçmakta zorlanan Ciri, bir yabancıdan iyilik ister.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 01:12
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NetflixThe Witcher2. SezonNe Zaman BaşlayacakAçıklamaPaylaşım
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