The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi

İlk sezonu 29 Aralık 209 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanan The Witcher dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. İlk sezonu büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezon tarihi hakkında bir açıklama yapılmazken, dizinin çekimlerinin koronavirüs nedeniyle ertelendiği biliniyor.

The Witcher konusu

Mutasyon geçirmiş Rivyalı Geralt, canavar avcısıdır. İnsanların canavarlardan daha kötü olduğu bir dünyada yaşayan Geralt, canavarlara karşı gelebilen nadir kişilerdendir.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin romanın uyarlanan dizinin ikinci sezonu da kitabın devamı olan The Last Wish’den uyarlandı. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizinin yine 8 bölüm olarak yayınlanması bekleniyor.

The Witcher oyuncuları

Dizide Geralt karakterine Henry Cavill hayat veriyor. Henry Cavill’e dizide Anya Chalotra, Yasen Atour, Agnes Bjon, Paul Bullion, Kristofer Hivji, Thue Ersted Rasmussen gibi isimler eşlik ediyor.