İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma
Son Dakika
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Tekrar Neden Hastaneye Yatırıldı! Son Dakika Mehmet Ali Erbil’in Sağlık Durumu Nasıl?
Son Dakika
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi? Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı açıklaması
Son Dakika
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi?...

The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi

The Witcher dizisi ilk sezonuyla beğenileri toplamıştı. Dizinin sevenleri The Witcher 2.sezon ne zaman yayınlanacak, Netflix The Witcher yeni sezon tarihi belli mi sorularını araştırıyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 18:26
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi
Takip Et:

İlk sezonu 29 Aralık 209 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanan The Witcher dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. İlk sezonu büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezon tarihi hakkında bir açıklama yapılmazken, dizinin çekimlerinin koronavirüs nedeniyle ertelendiği biliniyor.

The Witcher konusu

Mutasyon geçirmiş Rivyalı Geralt, canavar avcısıdır. İnsanların canavarlardan daha kötü olduğu bir dünyada yaşayan Geralt, canavarlara karşı gelebilen nadir kişilerdendir.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin romanın uyarlanan dizinin ikinci sezonu da kitabın devamı olan The Last Wish’den uyarlandı. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizinin yine 8 bölüm olarak yayınlanması bekleniyor.

The Witcher oyuncuları

Dizide Geralt karakterine Henry Cavill hayat veriyor. Henry Cavill’e dizide Anya Chalotra, Yasen Atour, Agnes Bjon, Paul Bullion, Kristofer Hivji, Thue Ersted Rasmussen gibi isimler eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 17.12.2020 18:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziThe WitcherNetflix
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sol Yanım Mert Tekin Kimdir? (Anıl Tetik)
Sol Yanım Mert Tekin Kimdir? (Anıl Tetik)
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
Maria ile Mustafa dizi setinde 18 kişinin Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı
Maria ile Mustafa dizi setinde 18 kişinin Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Vahide Perçin neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Ecem Atalay kimdir?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri Kimdir? Tuğçe Açıkgöz dizideki rolü ve hayatı
Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir? 2020 Türk Telekom personel alım şartları ve başvuru adresleri
Alev Alev dizisi İskender kimdir? Berker Güven kimdir, nereli yaşı kaç?
Alev Alev dizisi Cemre karakterini kim canlandırıyor? Demet Evgar kimdir?
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası (Edip Saner) kimdir?
Cep telefonum dinleniyor mu? Telefonun dinlendiği nasıl anlaşılır?
PUBG sohbet geçmişi temizleme nasıl yapılır?
2020 yılı okulların 2. dönem ara tatili , yaz tatili günü ve Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı tatilleri tarihleri
Holter cihazı nedir? Holter nedir, ne demek? Holter cihazı neden takılır
2019 Kyk bursu ne kadar oldu? Kyk burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan'ın hayatı!
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Vergi levhası nedir? 2020 Kimler vergi levhası almak zorundadır?
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Sol Yanım dizisi Biricik kimdir? Cemre Baysel kimdir, nereli yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Gerçek adı nedir? Haydar Köyel nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.