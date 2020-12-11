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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

Netflix'in popüler dizilerinden birisi olan The Witcher birinci sezonu Türkiye' de büyük bil ilgi ile izlenen dizinin ikinci sezonun ne zaman başlayacağı merak ediyor. The Witcher dizisinin hayranları ikinci sezonun başlama tarihini merak edip araştırıyorlar. Netflix'in en çok izlenen dizilerinden olan yapımın ikinci sezonu sabırsızlıkla bekleniyor ve bu sezonda neler olacağı merak ediliyor.

11 Aralık 2020 Cuma 01:28
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?
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Birinci sezonun da çok geniş izlenme satısına ulaşan ve çok takipçisi olan Netflix dizisi The Witcher'ın ikinci sezonu büyük bir merakla bekleniyor. 2019 yılı Aralık ayın da yayınlanması Netflix'in 2019 yılında en fazla izlenen yapımlar arasına girmeye hak kazanmıştır.

The Witcher 2.Sezon Ne Zaman?

The Witcher birinci dönem çok büyük bir merak ve ilgiyle izlendi. Yapımın yeni başlama dönemi hakkında resmi bir açıklama olmadı.

The Witcher 2.Sezon Fragmanı Geldi mi?

The Witcher 2. sezon tanıtım filmi henüz yayınlanmadı.

The Wıtcher Konusu Nedir?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.Dizi kendisi ile aynı ismi taşıyan fantastik bir romandan uyarlamadır.

The Wıtcher Oyuncuları Kimler?

Bu iddialı yapıma yeni dönemde de bir çok karakter eklenecek ve senaryo genişleyecek. Geralt, Ciri, Yenner gibi karakterleri canlandıran oyuncularda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Oluşmuş olan bu bomba kadroya eklenen yeni isimler ise:

Coen rolünde Yasen Atour

 

Vereena rolünde Agnes Bjon

 

Lambert rolünde Paul Bullion

 

Nivellen rolünde Kristofer Hivju

 

Eskel rolünde Thue Ersted Rasmussen

 

Lydia rolünde Aisha Fabienne Ross

 

Francesca rolünde Mecia Simson

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 01:28
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Anahtar Kelimeler:
The WitcherNetflixIkinci Sezon
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