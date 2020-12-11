The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

Birinci sezonun da çok geniş izlenme satısına ulaşan ve çok takipçisi olan Netflix dizisi The Witcher'ın ikinci sezonu büyük bir merakla bekleniyor. 2019 yılı Aralık ayın da yayınlanması Netflix'in 2019 yılında en fazla izlenen yapımlar arasına girmeye hak kazanmıştır.

The Witcher 2.Sezon Ne Zaman?

The Witcher birinci dönem çok büyük bir merak ve ilgiyle izlendi. Yapımın yeni başlama dönemi hakkında resmi bir açıklama olmadı.

The Witcher 2.Sezon Fragmanı Geldi mi?

The Witcher 2. sezon tanıtım filmi henüz yayınlanmadı.

The Wıtcher Konusu Nedir?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.Dizi kendisi ile aynı ismi taşıyan fantastik bir romandan uyarlamadır.

The Wıtcher Oyuncuları Kimler?

Bu iddialı yapıma yeni dönemde de bir çok karakter eklenecek ve senaryo genişleyecek. Geralt, Ciri, Yenner gibi karakterleri canlandıran oyuncularda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Oluşmuş olan bu bomba kadroya eklenen yeni isimler ise:

Coen rolünde Yasen Atour

Vereena rolünde Agnes Bjon

Lambert rolünde Paul Bullion

Nivellen rolünde Kristofer Hivju

Eskel rolünde Thue Ersted Rasmussen

Lydia rolünde Aisha Fabienne Ross

Francesca rolünde Mecia Simson