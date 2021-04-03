The Witcher 2. Sezon ne zaman çıkacak? The Witcher yeni sezon için Netflix açıklaması

Dijital yayın platformu olan Netflix The Witcher izleyicilerine müjdeyi verdi. Birçok kişi tarafından sevilerek izlenen dizi 2.sezonun çıkacağını duyurdu. Andrzej Sapkowski romanından uyarlanan The Witcher dizisi sürpriz haberler vererek milyonlarca kişiyi sevindirdi.

Fantastik macera dolu dizi son zamanlarda çok fazla ara vermesi ile dizi izleyicilerini korkutmuştu. 2. Sezonun uzun bir süre tamamlanmayacağını düşünen izleyiciler dizinin başrol oyuncusu Henry Cavill’in kaza geçirmesi sonrasında dizinin çekimlerinin son bulması söylemleri arttı.





Kısa zaman öncesinde yeni sezon için kısa bir kesit yayınlayan dizi Sapkowski’nin yani ‘The Last Wish’ (Son Dilek) adlı romanından uyarlanacağı konuşuldu.

Netflix ’in açıklamasına göre The Witcher ikinci sezonun çekimlerinin bittiğini açıkladı. Sosyal medyada herkesin dilinde olan dizi 15 farklı mekânda çekildiği öğrenildi. 158 günde ikinci sezon tamamlanırken dizi için post prodüksiyon süreci tam anlamıyla başladı.

Oyuncu seçim ve CGI kullanımı olmasından kaynaklı karışık zaman çizelgesi yerine dizi düz bir zaman çizelgesinde yer alacak. Dizi için henüz bir tam tarih verilmese de ikinci sezonun çekimlerinin bittiği net olarak açıklandı. Yıl sonunda yayınlanacağı tahmin edilirken dizi süreci devam ediyor.