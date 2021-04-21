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The Walking Dead yeni sezon olacak mı? The Walking Dead 11.sezon yayın tarihi ne zaman?

Uzun yıllardır ekranlarda olan efsane dizi The Walking Dead'in onuncu sezonunun sona ermesinin ardından birçok izleyici yeni sezonun tarihini araştırmaya başladı. The Walking Dead 11.sezon yayın tarihi ne zaman sorusunun cevabını yazımızdan ulaşabilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 21:46
The Walking Dead yeni sezon olacak mı? The Walking Dead 11.sezon yayın tarihi ne zaman?
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On senedir izleyiciyi pek çok açıdan etkileyerek ekran başına kilitlemeyi başaran, zombi konulu en popüler dizilerden bir tanesi olan The Walking Dead, 11. sezonuyla ekranlara veda etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ekrana çıktığı ilk günden bu yana izleyicilerin büyük ilgisini gören dizi, bazı dönemlerde popülerliğini kaybetse de yıllar boyunca seyredilmeye devam etti. Özellikle dizinin bazı önemli karakterlerinin beklenmedik bir şekilde ayrılması ve bu karakterlerin en sevilen karakterlerden olması insanların diziyi bir süre izlememelerine sebep olmuştu.

The Walking Dead 11.sezon ne zaman yayınlanacak?

Sezon finali sonrasında birçok izleyici dizinin 11.sezonun yayın tarihini araştırmaya başladı. AMC ise yakın bir süre önce yeni sezonun başlayacağı tarihi izleyicilere duyurdu. Yapılan açıklamada The Walking Dead’in 11.sezon yayın tarihi 22 Ağustos 2021 olarak belirtildi.

Dizi 11. Sezonla beraber final yapacak. Böylece artık The WalkingDead evreni de sona ermiş olacak. Ancak AMC’nin bu evrenle ilgili birçok projesi var. Bu yüzden de tam anlamıyla bitiyor demek doğru olmaz. İlerleyen senelerde AMC birkaç tane daha spin-off dizisi yapmayı planlıyor. Bunlarla beraber dizinin en sevilen karakterlerinden Rick Grimes’ın da filminin yayınlanması bekleniyor.




Son Güncelleme: 21.04.2021 21:46
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