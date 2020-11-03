The Walking Dead yeni sezon ne zaman başlayacak? Walking Dead 10 sezon için detaylar

10.sezonu ilgiyle beklenen The Walking Dead dizisinin kaldırılması sevenlerini üzdü. Dizinin yayından kaldırılmasının ardından pek çok kişi dizi neden kaldırıldı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

The Walking Dead Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Aynı adlı çizgi romandan uyarlanan dizi, hastanede komadan uyanan ve kendini zombilerle dolu bir dünyada uyanmış bulan Rick’le başlamaktadır. Rick hastaneden çıkarak ailesini aramaya başlar ve zombi istilası ile mücadele veren insanlarla karşılaşır.

İlk sezonu 2010 tarihinde yayınlanan dizinin beğenilmesi ile beraber 2. Ve 3. Sezonları da yayınlanmıştır. Dünya çapında önemli yer edinen dizi 10.sezona kadar devam etmiştir. AMC televizyon kanalında yayınlanan dizi en çok izlenen kablolu TV dizisidir.

Netflix platformu üzerinden yayınlanan 10.sezonu bir anda Netflix tarafından kaldırıldı. Dizinin son sezonunun neden bir anda kaldırıldığı merak edilirken konuya ilişkin Netflix’den herhangi bir açıklama gelmedi.