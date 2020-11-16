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The Walking Dead yeni sezon ne zaman başlayacak? The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix yayın tarihi

Dünya'nın en bilinen ve sevilen zombi dizilerinden birisi olan The Walking Dead'in 10.sezonu izleyiciler tarafından ilgiyle bekleniyor. Dizinin 10.sezonu daha önce 4 Ekim'de yayınlanıp sonra bir anda her yerden kaldırılmıştı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 22:58
The Walking Dead yeni sezon ne zaman başlayacak? The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix yayın tarihi
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AMC’nin sevilen zombi dizisi The Walking Dead’in yeni sezonu dizi severler tarafından ilgiyle bekleniyordu. Tüm dünyayı etkileyen virüsün etkilerinden bütün diziler etkilendi. Uzun zamandır beklenen The Walking Dead’in 10.sezonu 4 Ekim’de gösterime girmişti. Bir süre sonra dizinin yayından kaldırılması dizinin sevenlerini şaşırtmıştı.


Dizinin sezonunun gecikmesi sebebi ile gelecek 11.sezonda 6 ekstra bölümün daha yayınlanacağı duyuruldu. Ayrıca 11.sezon dizinin final sezonu olacağından dolayı yarım kalan olayların devam dizisi ve filmlerle anlatılmaya devam edileceği de biliniyor.

Tales of the Walking Dead dizisi ile devam niteliğinde olaylar devam ettirilirken Fear The Walking Dead ve World Beyond dizileriyle de Rick’in yaşamı devam ettirilecek. World Beyond 4 Ekim’de izleyici ile buluşurken, Fear the Walking Dead ise 11 Ekim’de yayınlanmış oldu. Dizinin 6.sezon 2.bölümü ise 18 Ekim’de yayınlanmıştı. "The Walking Dead Universe Preview Special" ile dizilerin karması niteliğinde yeni bir dizi daha yayınlacak.



Son Güncelleme: 16.11.2020 22:58
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Thewalkingdead10.sezon
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