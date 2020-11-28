The Walking Dead World Beyond yeni sezon ne zaman başlayacak? The Walking Dead World Beyond 2. sezon tarihi

The Walking Dead World Beyond dizisinin 1. Sezonunun sona ermesiyle izleyiciler dizinin 2. Sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı.
TWD World Beyond 2.Sezon Ne Zaman?
The Walking Dead dizisinin Spin-off serisi olan The Walking Dead World Beyond hakkında yapılan resmi açıklamada AMC’den Sarah Banett spin-off’un The Walking Dead dizisini taklit etmeye çalışmadığını şu ifadelerde destekledi: ”World Beyond , iki sezonluk kapalı uçlu bir dizi olup, çok özel ve farklı hikaye.”
Korku ve dram türünde olan bu dizinin kaç sezon ve bölümden oluşacağı dizi yayın hayatına başlamadan önce açıklanmıştı. Yapılan açıklama kapmasında dizi, 10 bölüm ve 2 sezondan oluşacak.
The Walking Dead World Beyond 2.Sezon Konusu
2. sezonla birlikte dizide yer alan karakterler büyümüş olacaklardır. 2 sezonla birlikte dizide yer alan karakterlerin değişimi büyük bir ihtimal olmaktadır.
The Walking Dead World Beyond 2.Sezon Çıkış Tarihi
Birinci sezonun son bölümü 4 aralık gününde yayınlanmıştı. 2. Sezonun çekimleri başladı ancak ne zaan yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. Dizinin 2021 yılının içerisinde yayınlanmayacağını düşünülmektedir.