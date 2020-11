The Walking Dead World Beyond yeni sezon ne zaman başlayacak? The Walking Dead World Beyond 2. sezon tarihi

The Walking Dead World Beyond dizisinin 1. Sezonunun sona ermesiyle izleyiciler dizinin 2. Sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı.

TWD World Beyond 2.Sezon Ne Zaman?

The Walking Dead dizisinin Spin-off serisi olan The Walking Dead World Beyond hakkında yapılan resmi açıklamada AMC’den Sarah Banett spin-off’un The Walking Dead dizisini taklit etmeye çalışmadığını şu ifadelerde destekledi: ”World Beyond , iki sezonluk kapalı uçlu bir dizi olup, çok özel ve farklı hikaye.”

Korku ve dram türünde olan bu dizinin kaç sezon ve bölümden oluşacağı dizi yayın hayatına başlamadan önce açıklanmıştı. Yapılan açıklama kapmasında dizi, 10 bölüm ve 2 sezondan oluşacak.

The Walking Dead World Beyond 2.Sezon Konusu

Ekibin hedefleri bulunmaktadır, Ithaca, New York şehirlerine ulaşmak istiyorlar. Ancak oraya kadar gidebilmek için sadece bir kamyonları bulunmaktadır. Sezonun tamamında sadece yolculuk yaptıklarından dolayı sezonun sonuna doğru hedeflerine ulaşmaya az kalmıştır. Ekibin yeniden bir araya gelmesi kendilerinin için büyük bir şans olmaktadır. Varış noktasını ele alacak olursak birden fazla nokta bulunmaktadır. Herkesin aynı yerde toplanması ise büyük bir şans olacaktır.

2. sezonla birlikte dizide yer alan karakterler büyümüş olacaklardır. 2 sezonla birlikte dizide yer alan karakterlerin değişimi büyük bir ihtimal olmaktadır.

The Walking Dead World Beyond 2.Sezon Çıkış Tarihi

Birinci sezonun son bölümü 4 aralık gününde yayınlanmıştı. 2. Sezonun çekimleri başladı ancak ne zaan yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. Dizinin 2021 yılının içerisinde yayınlanmayacağını düşünülmektedir.

The Walking Dead World Beyond Tanıtım Fragmanı