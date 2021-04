AMC yapımın 11 sezondur devam eden dizisi The Walking Dead büyük bir izleyici kitlesine sahip. Diziyle ilgili ise hayranlar ikiye bölünmüş durumda. Kimisi devam etsin derken kimisi bitmesinden yana. Tüm bu tartışmalara açıklık dizinin yapımcıları tarafından geldi. Dizi 11.sezonuyla final yapacağını duyurdu.

The Walking Dead ne zaman final yapacak?

Ekrana geldiği ilk günden itibaren tüm dünyada izlenme rekorları kıran distopik dizi The Walking Dead, 11. Sezonuyla final yapacağını duyurdu. Dizi ile ilgili kesin final tarihi açıklandı. 2021’de sezonun ilk yarısının yayınlanacağı, 2022’de ise kalan yarısının yayınlanacağı açıklandı. Dizinin hayranları bu habere üzülürken verilen başka bir haber ise müjde olarak yayınlandı. Dizinin sevilen karakterleri Darly ve Carol karakterleriyle ilgili iki yeni dizinin çekileceği duyuruldu.2023 yılında yayınlanması beklenen dizilerin isimleri belli oldu.

Dizinin 11.sezon yayın tarihi belli oldu.olan 11.sezon 22 Ağustos 2021 tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

Dizinin bitiyor olması bu evrenin de sona eriyor anlamına gelmiyor. Dizinin yapımcıları Fear the Walking Dead ve The Walking Dead:World Beyond isimli iki dizi ile hikayelerine devam edecek.

Dizinin Pandemi döneminden dolayı 10.sezon finalini yapamadığı ve yayınlanacak ekstra 6 bölümünün 2021 yılı başında yayınlanacağı ile ilgili haberlerde kulağa gelen bilgiler arasında.