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The Walking Dead 11. Sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?

Dünyada efsane haline gelen The Walking Dead dizisinin 11. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Pek çok kişi, The Walking Dead 11. sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak? soruları araştırılıyor.

07 Nisan 2021 Çarşamba 04:36
The Walking Dead 11. Sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?
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AMC kanalının efsane dizilerinden birisi haline gelen ve 10. Sezonunu tamamlayan The Walking Dead dizisinin 11. Sezonu ile ekranlara veda edeceği açıklandıktan sonra pek çok kişi The Walking Dead’in final sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Pandemi sürecinde 10. Sezonu sekteye uğrayan ve geç biten TWD’nin 11. Sezonun ne zaman başlayacağı araştırılanlar arasında yerini alırken ilk fragman yayınlandı. 22 Ağustos 2021’de başlaması planlanan yeni sezonun 24 bölümden oluşması bekleniyor. 24 bölümden oluşacak final sezonunun ilk 8 bölümünün vizyona girmesi sonrasında parça parça yayınlanacağı açıklananlar arasında yerini aldı. Yapılan açıklamalarda dizinin final bölümünün 2022’ye sarkacağı belirtildi.

Sezon finalinde Negan’ı konu alan Walking Dead’te Negan’ın ölen eşi Lucille’nin geleceği gösterildi. Açıklamalarda Lucille karakterine Jeffrey Dean Morgan’ın gerçek eşi Hillarie Burtol’un canlandıracağı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 04:36
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