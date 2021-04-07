The Walking Dead 11. Sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?

AMC kanalının efsane dizilerinden birisi haline gelen ve 10. Sezonunu tamamlayan The Walking Dead dizisinin 11. Sezonu ile ekranlara veda edeceği açıklandıktan sonra pek çok kişi The Walking Dead’in final sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
Sezon finalinde Negan’ı konu alan Walking Dead’te Negan’ın ölen eşi Lucille’nin geleceği gösterildi. Açıklamalarda Lucille karakterine Jeffrey Dean Morgan’ın gerçek eşi Hillarie Burtol’un canlandıracağı belirtildi.
Son Güncelleme: 07.04.2021 04:36