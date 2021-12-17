Amazon Prime’da yayınlanmaya başlayan The Voyeurs filmi dikkatleri çekti. The Voyeurs filmi dram-gerilim ve aşk dolu sahneleriyle karşımıza çıkıyor. The Voyeurs filminin konusu nedir?
The Voyeurs filmi
Pippa ve Thomas'ın klasik sohbet gecesinde karşı apartmandaki komşuları ikilinin dikkatini çekti. Böylece Pippa ve Thomas röntgenci oldular. Karşı apartmandaki çiftin cinsel davranışlarıyla hızlanan sahne tahmin edilemez bir hal alıyor. İkili, Seb adında bir fotoğrafçı ile Julia adında bir kadın modelin duygusal anlarının keyfini çıkarmaya başladı ve ikili, röntgenci çalışmalarını bir ritüele dönüştürdü. Aralarında bağ kurmak için dürbün kullanmanın yanı sıra bu heyecanı ilişkilerine de yansıtırlar. Ama bu saplantının sonu bazı ölümlere, bazı hayal kırıklıklarına işaret ediyor. Pippa'nın bitmeyen izleme arzusu hikayenin anahtarıdır. Karşısındakinin duygularını kendi zihninde kurgulayıp kendi dünyasına yansıtmaya çalışırken, kendinden ve sevgisinden uzaklaşmaya başladı.Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;
- Sydney Sweeney – Pippa
- Justice Smith – Thomas
- Natasha Liu Bordizzo – Julia/Margot
- Ben Hardy – Seb
- Katharine King So – Ari
- Daniel Grogan – Eye
- Caitlyn Sponheimer – Cait
- Cameo Adele – Joni
- Cait Alexander – Sam
- Alexandra Petrachuk – Alex ve diğer.