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The Voyeurs filminin konusu nedir?

Amazon Prime film içeriklerine bir yenisini ekledi. The Voyeurs filmi 1 saat 56 dakika sürmektedir. Dram-Erotik ve Gerilim türünde olan filmin konusu merak edilmektedir. The Voyeurs filminin konusu nedir? Bu haberimizde The Voyeurs filminin konusunu sizler için derledik. İşte The Voyeurs filminin konusu...

17 Aralık 2021 Cuma 14:12
The Voyeurs filminin konusu nedir?
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Amazon Prime’da yayınlanmaya başlayan The Voyeurs filmi dikkatleri çekti. The Voyeurs filmi dram-gerilim ve aşk dolu sahneleriyle karşımıza çıkıyor. The Voyeurs filminin konusu nedir?

The Voyeurs filmi

Pippa ve Thomas, ilişkilerinin yıl dönümünü kutlarken ilişkilerine yeni bir dönüm noktası getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Birlikte yeni bir eve taşınmaya karar veren çift, Montreal'in merkezinde; günlerini yanlarında geçirecekleri şık, sakin ve misafirperver bir eve sahipler. Evin ortak bir görünümüne sahip olmanın yanı sıra, aynı fikir onların birliklerinde de ön plandadır. Çocukları olmayalı uzun zaman olmuştur. Sadece aşk, iş ikilisi ile ilerleyecektir. Ama gelecek iyimser değil. Mohan'ın Justice Smith (Thomas) ve Sydney Sweeney (Pippa) hakkındaki görüşleri son derece mantıklı görünüyor. İkilinin son birkaç yılını başarılı bir şekilde  geçirmelerine ek olarak, ikisi arasındaki hoş kimyasal reaksiyon da baştan ortaya çıktı. Bu nedenle, ilişkileri çok hoş görünüyor. Thomas'ın müzik kariyerine duyduğu coşku ve Pippa'nın oftalmoloji rüyasının ortaya çıkmasıyla birlikte, duygusal bütünlük dizisi harekete geçirilir.

Pippa ve Thomas'ın klasik sohbet gecesinde  karşı apartmandaki komşuları ikilinin dikkatini çekti. Böylece Pippa ve Thomas röntgenci oldular.  Karşı apartmandaki çiftin cinsel davranışlarıyla  hızlanan sahne tahmin edilemez bir hal alıyor. İkili, Seb adında bir fotoğrafçı ile Julia adında bir kadın modelin duygusal anlarının keyfini çıkarmaya başladı ve ikili, röntgenci çalışmalarını bir ritüele dönüştürdü. Aralarında bağ kurmak için dürbün kullanmanın yanı sıra bu heyecanı ilişkilerine de yansıtırlar. Ama bu saplantının sonu bazı ölümlere, bazı hayal kırıklıklarına işaret ediyor. Pippa'nın bitmeyen izleme arzusu hikayenin anahtarıdır. Karşısındakinin duygularını kendi zihninde kurgulayıp kendi dünyasına yansıtmaya çalışırken, kendinden ve sevgisinden uzaklaşmaya başladı.Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

  • Sydney Sweeney – Pippa
  • Justice Smith – Thomas
  • Natasha Liu Bordizzo – Julia/Margot
  • Ben Hardy – Seb
  • Katharine King So – Ari
  • Daniel Grogan – Eye
  • Caitlyn Sponheimer – Cait
  • Cameo Adele – Joni
  • Cait Alexander – Sam
  • Alexandra Petrachuk – Alex ve diğer.

Son Güncelleme: 17.12.2021 14:12
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