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The Undoing 2. sezonu yayınlanacak mı? The Undoing 2. sezon ne zaman?

Yayınlandığı ilk gün itibari ile dünya çapında büyük ses getiren ve 2011 yılında Game Of Thrones'in izlenme rekorunu kırmayı başaran The Undoing dizisinin 2. sezonunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Dizi hayranları, The Undoing 2. sezon yayınlanacak mı? The Undoing 2. sezon ne zaman? sorularını araştırmaya devam ediyor.

06 Aralık 2020 Pazar 23:33
The Undoing 2. sezonu yayınlanacak mı? The Undoing 2. sezon ne zaman?
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HBO tarafından vizyona girdikten kısa süre sonra dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanan The Undoing merak edilmeye devam ediyor. Nicole Kidman ve Hugh Grant’ın başrollerinde olduğu dizi 6 bölüm olarak yayınlandıktan sonra pek çok kişi dizinin 2. Sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

The Undoing 2. Sezon var mı?

Mini dizi olarak HBO tarafından yayınlanan The Undoing dizisinin şu an da 2. Sezonu olmayacak açıklaması yapılırken Nicole Kidman ve Hugh Grant’ın başarılı performansları sonrasında pek çok hayran dizinin 2. Sezonu için baskı yapıyor.

Game Of Thrones’in seyirci rekorunu egale etmeyi başaran The Undoing dizisinin ilk bölümü 28 günde 3 milyon seyirci sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Sky Atlantic tarafından yapımcılığı üstlenen İngiliz dizisi The Undoing dizisi 2011 yılında Game Of Thrones tarafından kırılan 2,78 milyon izleyici rekorunu kırarak 3 milyon seyirci sayısına ulaştı.

David E. Kelley tarafından yazılan The Undoing dizisi Susanne Bier tarafından yönetilen psikolojik dram türünde bir dizidir. Şiddetli bir ölüm sonrasında kaybolan kocası ve garip ilişkilerini sorgulamaya başlayan bir kadının hikayesinin anlatıldığı dizi Grace Sachs karakterini anlatmaktadır.



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:33
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