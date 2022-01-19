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The Underground Railroad dizi konusu nedir? Dizi yorumu ve incelenmesi Dizi oyuncuları

The Underground Railroad kölelik sistemini ele alan bir dizi. Oldukça buruk hikayelerin ele alındığı dizi izlenmeyi hak ediyor. The Underground Railroad konusu nedir? The Underground Railroad oyuncuları ve karakterleri, yönetmeni, yayın tarihi... Merak edilen tüm sorularınızı haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

19 Ocak 2022 Çarşamba 02:14
The Underground Railroad dizi konusu nedir? Dizi yorumu ve incelenmesi Dizi oyuncuları
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The Underground Railroad dizisi ve incelenmesi

Uzun bir aradan sonra nefesleri kesecek bir dizi ile Amazon Prime Video tekrar dönüyor. The Underground Railroad dizisi bizleri bambaşka bir dünyaya götüreceğe benziyor. Barry Jenkins yönettiği dizi başarıyı yakalamış durumda.

Amerikan tarihinin en hüzünlü olan etkileri hala sürmekte olan dizi ‘kölelik sistemini’ anlatmaktadır. Barbarlığın olduğu büyük abilerin kol gezdiği hikâye buruk açıcı. Dizi 14 Mayıs’ta platformda yayınlandı.

Dizi yorumu

Ridgeway’dan kaçan Cora ve Caesar kölelerdir. Hor görünmekten, aşağılanmaktan, insan yerine konulmamaktan, köle yaşamaktan bıkarak çözümü kaçarak bulmuşlardır. Eyaletler arası demiryolu ile kaçan Cosa ve Caesar her eyaletteki mücadelelerini anlatmaktadır.

Dizide duygu ve fikir özgürlüğü ortaya çıkıyor. Dizide siyahi yaklaşımını ele alırken dar görüşlülüğü, ırkçılığı bugünkü zamanla buluşturuyor. 

Dizi oyuncuları ve karakterleri

*Thuso Mbedu – Cora

*Aaron Pierre – Caesar

*Chase Dillon – Homer

*Joel Edgerton – Ridgeway

*William Jackson Harper – Royal

*Amber Gray – Gloria Valentine

*Peter Mullan – Ridgeway Senior

*Kraig Dane – Boseman

*Sheila Atim – Mabel

*Jeff Pope – Connelly

*Lucius Baston – Prideful

*Kylee D. Allen – Molly


Son Güncelleme: 19.01.2022 02:14
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The Underground RailroadDiziKölelikKonuIncelenme
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