The Swarm filmi konusu nedir? The Swarm film yorumu

Filmde, Fransa’daki küçük bir kasabada yaşanmakta olan bir hikayeye odaklanılıyor. Akışa yön verem ve izleyiciyi finale dek fazlasıyla rahatsız eden karakter olarak karşımıza Virginie Hebrard adındaki anne karakteri çıkıyor. Eşini kaybetmesinden sonra 2 çocuğuyla birlikte yaşayan bu genç anne, oldukça zor zamanlar geçiriyor. Bunun nedeniyse çalıştığı “çekirge yetiştirme” işinde gerek maddi gerekse manevi sorunlar yaşamasıdır.

Lu nuee adı ile 2020 Cannes Film Festivali’nde prömiyeri yapılan filmin yönetmen koltuğunda Just Phillippot oturuyor. Film korku ile macera türündedir. Aynı zamanda film yönetmenin uzun soluklu ilk filmi özelliğini de taşıyor.

The Swarm filminin konusu

The Swarm film yorumu

Baş karakter Virginie Hebarr yalnız bir annedir ve ergenlik döneminde olan kız çocuğuyla küçük yaşlarda olan bir erkek çocuğunu tek başına büyütüyor. Bitmek bilmeyen istekler, sonu gelmeyen ödemelerle dolu hayatında yeni ve ideal bir işe başlayan bu anne, emek vererek aylarca baktığı çekirgelerin yeterince büyümemesi ve yeterince ürememelerinden şikayet eder. Hebrard şuan yaptığı üretimlerle gününü dahi kurtaramazken aynı zamanda yerli halk onu ucube olarak görmektedir. Dışlanmakta olan ve hiç sevilmeyen aile yavaş yavaş şehir dışına taşınmayı düşünmeye başlar.

Fantastik teması dikkate alındığında film, ilk 30 dakikada çok pasif geliyor. 90 dakika süren filmin bu dezavantajının yanında kötü başlaması da umutları yok ediyor. Ancak Virginie karakterinin çılgın hamlesiyle bu düşünce değişiyor. Çekirgeler Virginie karakterinin kolunda bulunan açık yaradaki kandan beslenince biranda büyümeye başlıyorlar. Çekirgeler büyüyüp üreyince de tüm işler yoluna girecektir. Peki, çekirgeler beklenmedik şekilde büyürse ne olacak?

Böcek yeme alışkanlığından, tarım hayatına; az yatırımla kaynaktan aile dramine dek birçok kritere göre şekillenen film, Fransa’da en çok övülen filmlerden birisidir. Tarımla uğraşanlar yeterince önemsenmediğine; herkesi fazlasıyla doyuruyor olmalarına rağmen yeteri kadar gelir sağlayamadıkları konusunda şikayet ediyorlar. Daha fazla üretim yapın, daha seri üretim yapın sinerjisi ile tarımcıya destek olunmadığı ve gerekirse kanınızı akıtın ibaresinin adeta yansıması. Konsept açısından dinamizmden yararlanan ve bu hikayeyi fantastik bir olay ile bitiren film, yüksek potansiyeli olan ideal bir 90 dakika yaşatıyor. Yani bir şansı hak ediyor.

Filmin IMDB puanıysa 10 üzerinde 6,6’dır.

The Swarm filmi oyuncuları

Suliane Brahim – Virginie Hébrard

Sofian Khammes – Karim

Marie Narbonne – Laura Hébrard

Raphael Romand – Gaston Hébrard

Victor Bonnel – Kevin

Christian Bouillette – Duvivier

Renan Prévot – Luc

Vincent Deniard – M. Briand

The Swarm film fragmanı