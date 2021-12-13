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The Stronghold filmi konusu nedir ? Dizi oyuncuları kimler? Marsilya'daki yolsuzluk skandalı The Stronghold filmi ile Netflix'te

Marsilya’daki yolsuzluk skandalı The Stronghold filmi ile beraber Netflix’te izleyenlerle buluşacak. Peki The Stronghold filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yanıtı...

13 Aralık 2021 Pazartesi 03:00
The Stronghold filmi konusu nedir ? Dizi oyuncuları kimler? Marsilya'daki yolsuzluk skandalı The Stronghold filmi ile Netflix'te
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Ünlü dijital platform Netflix, zaman zaman gerçek hayatta da yaşanmış olayları platformuna taşıyor. Fransa’nın Marsilya şehrinde gerçekleşmiş olan polis yolsuzluğunun anlatıldığı The Stronghold filmi artık Netflix’te de izleyenlerle buluşacak. Cannes Film Festivali’nde ilk olarak dikkatleri üzerine çeken The Strongfilm filminin konusu ve oyuncuları arama motorlarını meşgul etmeye devam ediyor. Peki The Stronghold filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

The Stronghold Filmi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler?

Yazar ve yönetmenlik görevlerini üstlenen Cedric Jimenez’in The Stronghold filmi, 2012 yılında Marsilya’da gerçekleşmiş olan polis yolsuzluğu davasında yaşananları farklı bir açıdan izleyenlerle buluşturdu. Yolsuzluk nedeniyle büyük bir kaosun ortasında kalan Greg, Yass ve Antoine adındaki 3 polis, bu kaosu sona erdirmek için harekete geçecektir. Bu üçlünün yarattığı kardeşlik ve dostluk duyguları filmin izleyicilere vermek istediği asıl duygular olarak dikkat çekiyor.

The Stronghold filminin oyuncuları ise şu kişilerden oluşuyor:

- Gilles Lellouche – Greg

- François Civil – Antoine

- Karim Leklou – Yass

- Adèle Exarchopoulos – Nora

- Kenza Fortas – Amel

- Cyril Lecomte – Jerome

- Idir Azougli – Kevin


https://youtu.be/eB8KbeZaGx4

Son Güncelleme: 13.12.2021 03:00
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Anahtar Kelimeler:
The Stronghold Filmi KonusuNetflixMarsilyaPolis Yolsuzluğu
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