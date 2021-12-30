The Souvenir (Hatıra) filmi konusu ve fragmanı

Yılın en iyileri arasında yer alanfilmi 15. Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapmıştır. The Souvenir filmi Türkçe’deolarak geçmektedir. 2019 yılı üzerinden değerlendirildiğinde ise yılın en iyi filmleri arasında görülmektedir. 15. Sundance Film Festivali sırasında büyük jüri ödülüne layık görülen film, Joanna Hogg tarafından yazılmış ve yönetilmiştir.

The Souvenir filmi 1980’lerin Londrası’nda geçmektedir. Julie adında bir kadının perspektifiyle anlatılmaya başlayan hikayesi, Julie’nin 20’li yaşlarında kendisini film sektörüne adayışını gözler önüne sermektedir. Çevresinde ne kadar çok insan olursa olsun kendisini yalnız hisseden Julie, zaman zaman çok enerjik gözükecek, zaman zaman da hüzünlenerek ağlayacaktır. Aynı zamanda ailesine bakmak zorunda kalmıştır. IMDb puanı 6,4 olan filmin izleme süresi ise 120 dakikadır. Filmde, Honor Swinton Byne, Tom Burke ve Tosin Cole gibi birçok ünlü isim yer almaktadır.

