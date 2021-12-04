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The Power Of The Dog filminin konu ve yorumlar nelerdir? Filmin oyuncuları kimlerdir?

The Powder of the Dog isimli filmin yorumunu yapmak ve izleyicilere bilgi verme amacıyla sizlerleyiz. Filmin konusun nedir? Detayları haberimizde sizlerle paylaşacağız.

04 Aralık 2021 Cumartesi 10:01
The Power Of The Dog filminin konu ve yorumlar nelerdir? Filmin oyuncuları kimlerdir?
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 Filmde ilk olarak bahsedeceğimiz kahramanız Phill isimli bir genç adam. Bu adamın dış görünüş ve kıyafet açısından oldukça  bakımsız olduğunu söylemek mümkün. Pek temizlik ile alakası olmayan bir kişiyi canlandırmakta. Phill’in George adında bir kardeşi var. Genç adam kardeşine de pek benzemiyor ve onun tam tersi olarak katı bir ruh haline sahip olmakla birlikte oldukça soğuk duran birisi. Çevresindeki insanlara egolu ve kibirli davranışları ile dikkat çeken Phill çevresindekileri küstürmekte oldukça başarılı duruyor. Kardeşi George’nin ise Phill’in aksi olduğunu söylemiştik. O da insanlara karşı oldukça sakin ve nazik davranan bunun yanında fazla konuşmaktansa düşünmeyi daha çok seven ve aslında değişimden kendini uzak tutmaya çalışan birisi.

Bu birbirinden tamamen zıt olan iki kardeş ancak tek bir paydada buluşabiliyorlar. O da geliştirmek istedikleri çiftlikleri. Filmin geçtiği dönem tarımsal yaşamın en yüksek seviyede olduğu dönemlerden birisi. Herkes hayvan yetiştiriyor ve tarla sürmeye devam ediyor. Fakirlik herkes için geçerli gibi ve toprak oldukça önemli. Hatta toprak öyle önemli ki savaşlar bile çıkabiliyor. Bu dönemde yaşayan iki kardeş ise çiftlikleri konusunda başarılı bir ilerleme sağlamakta. Bu onlara ailelerinden kalan bir miras ve onlar bunu bir emanet gibi gördükleri için bu emanete sahip çıkmak pahasına bütün zorluklarla baş etmeye gönüllü görünmekteler.

Günlerden sonra iki kardeş sürüleri ile birlikte oldukları yerden biraz uzaklaşıp kendilerine az da olsa vakit ayırmak istiyorlar. Yolculuk esnasında girdikleri bir restoranda Rose isimli bir kadın ile tanışıyorlar. Ancak Phill’in egoist tavırlarından kadın ve oğlu da nasibini alıyor. Bu durum zaten zıt olan iki kardeşin arasını daha da çok açıyor ve Rose’dan hoşlanan George kardeşine Rose ile evlendiklerini söyleyerek ona ağır bir darbe indiriyor.

Filmin yazarı ve yönetmeni olan Jane Campion’un işlediği temayı tam olarak anlamamız hiç de zor olmuyor. Kardeşler üzerindeki kusursuz zıtlık onların dönemlerini ikisi üzerinden izleyiciye aktarıyor. Kardeşinin evliliğini kabul edemeyen Phill kadın ve oğlundan kurtulmakta kararlıdır. Zaten anne ve oğlu da onun davranışları yüzünden geldikleri günkü kadar neşeli ve hayat dolu değildir. Filmin puanına on üzerinden yedi desek yerinde olacaktır. Bütün iyi ve kötü duyguları bünyesinde barından film oldukça etkileyicidir.

Filmin kadrosu

  • Benedict Cumberbatch – Phil Burbank
  • Kirsten Dunst – Rose Gordon
  • Jesse Plemons – George Burbank
  • Kodi Smit-McPhee – Peter Gordon
  • Thomasin McKenzie – Lola
  • Sean Keenan – Sven
  • Ramontay McConnell – Theo ve diğer.


Son Güncelleme: 04.12.2021 10:01
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