The Mosquito Coast dizi Konusu ve içerik hakkında incelemeler

Dizi Fox ailesi üzerine yaşanan olaylara tanıklık ediyor. Ve işte dizinin konusu ;

İşlenen bir suç olup olmadığı bilinmeden Fox ailesi toplu bir şekilde yetkililerden gizlenerek kaçamak bir hayat sürüyorlar. İsimlerine ait herhangi bir özel kartları telefonları bulunmamakta. Kimsenin bulmamasına bütün önlemler alınıyor ve dağ başında ıssız sessiz bir yerde yaşamaya çalışıyorlar. Bölümler ilerledikçe aile üyeleri hakkında farklı izlenimler ortaya çıkıyor.

Ailecek herkesten uzakta hayat sürmeye çalışsalar da bu fikir ailenin büyüğü baba Allie Fox’tan gelmiştir. Alışa gelmişin dışında hayatını sürdürme isteği herhangi bir teknoloji aletleriyle alakası olmayan karakteristik bir kişiyi bizlere göstermekte. Bu değişik ve farklı tavır bizlere Paul Theroux’un 1982 yılındaki romanında ya da 1986 yılında vizyona giren filmini hatırlatıyor. Aile de her şey normalmiş gibi gözükmeye devam ediyor ailenin annesi Margot, ise baba gibi o da bu hayattan memnun ve paranoya hareketleri dikkat çekiyor.

The Mosquito Coast dizi yorumu

Dizi içerisinde bilinmezlik içerisinde devam eden süreci görüyoruz. Ailenin 2 çocuğu olmasını da dağ da yaşamak için engel görmüyorlar. Dina ve Charlie anne ve babalarının neden bu halde olduklarını ve yaşadıkları yeri sorgulamaya başlıyorlar fakat kimse bu sorulara cevap bulamıyor. Charlie, babasına destek olması ve ılımlı hareketleriyle devam ederken Dina, tam tersi aksi hareketlerine ve sorgulayıcı tavrını sürdürüyor.

The Mosquito Coast dizinin oyuncuları kadar yapımının da yetenekli olduğunu görüyoruz. Tom Bissell, Neil Cross ve Anya Leta gibi isimlerin üstlendiği yapımcılık, Fox ailesinin karakteristik özellikleriyle birlikte şekillenince ortaya herkes tarafından beğeni toplayan dizi çıkıyor.Ailenin kimden ve neden böyle hayat yaşadığına dair bir gelişme olmaması izleyiciler meraklara sürüklüyor.

Herkes tarafından merak konusu olan dizinin yayınlandığı platformlar da çok soruluyor. Apple TV’de geçtiğimiz günlerde yayınlanan dizi birçok online platformda da izleyicilerle buluşuyor. Dizinin bütün bölümleri yayınlanmaması ve iki iki bölümlerle yayınlanması biraz da olsa tepkilere neden oldu. Dizi içerisinde Fox ailesinin yansıttığı gizemlilik ve bu saklanmanın amacının nereye kadar devam edeceği ve bunun hangi koşullar üzerine izleyicilere yansıtılması meraklara yön veriyor. Fakat birçok diziden farklı olarak cinayet olmadan gerilim ve suçluluğu yansıtan bir dizi olması da beğenileri yükseltti.

The Mosquito Coast Oyuncuları ve Karakterleri