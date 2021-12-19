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The Matrix: Resurrections filminin tarihi açıklandı!

Matrix hayranları yeni filmin ne zaman vizyona gireceğini ve ne zaman internete düşeceğini merak ediyor. The Matrix: Resurrections filminin ilk tanıtımı yayınlandı. Film ne zaman vizyona girecek? İnternete ne zaman düşecek? İşte detaylar...

19 Aralık 2021 Pazar 00:20
The Matrix: Resurrections filminin tarihi açıklandı!
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Covid-19 pandemisi tüm dünyada birçok alanı etkilerken en çok etkilediği alanlardan biri ise sinema sektörü oldu. Yavaş yavaş açılmalar başlarken sinema sektörü de eski günlerine dönmeyi bekliyor. Dolayısıyla izleyiciler de yeni yapımlarla buluşmak için gün sayıyor.

Bu filmlerden biri de The Matrix serisinin yeni filmi olan Matrix: Resurrections oldu. Filmin ilk tanıtım videosu yayınlanırken ne  zaman vizyona gireceği merak konusu oldu.

Tanıtımda paylaşılan bilgilere göre filmin 9 Eylül’de izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Başrollerinde Keanu Reevs ve Carrie-Anne Moss yer alırken Matrix’in ilk filmi 2003 senesinde vizyona girmişti.


Son Güncelleme: 19.12.2021 00:20
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FilmMatrixVizyon
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