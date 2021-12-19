The Matrix: Resurrections filminin tarihi açıklandı!

Covid-19 pandemisi tüm dünyada birçok alanı etkilerken en çok etkilediği alanlardan biri ise sinema sektörü oldu. Yavaş yavaş açılmalar başlarken sinema sektörü de eski günlerine dönmeyi bekliyor. Dolayısıyla izleyiciler de yeni yapımlarla buluşmak için gün sayıyor.

Bulerden biri de Theserisinin yeni filmi olan Matrix: Resurrections oldu. Filmin ilk tanıtım videosu yayınlanırken ne zamana gireceği merak konusu oldu.

Tanıtımda paylaşılan bilgilere göre filmin 9 Eylül’de izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Başrollerinde Keanu Reevs ve Carrie-Anne Moss yer alırken Matrix’in ilk filmi 2003 senesinde vizyona girmişti.