The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!

Disney tarafından yapılan The Mandalorian dizisi şu an dünyanın en gözde dizilerinden. Yakın zaman önce 2. Sezonu yayınlanan dizinin başrol oyuncularından biri olan Gina Carano yaptığı paylaşımlar nedeniyle diziden kovuldu. 38 yaşında olan güzel oyuncu bir süredir sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla birlikte oyunculuk kariyerinin sonunu getirmiş oldu. Oyunculuk kariyerinden önce profesyonel dövüşçü olan Gina Carano 2019 yılından beri The Mandalorian dizisinde rol almaktaydı.

Geçtiğimiz günlerde transfobik paylaşımlarda bulunup tekrar gündeme gelip diziden atılacağı düşünülen Gina Carano, bu sefer yaptığı paylaşımlarla şirketin damarına basarak kendi kuyusunu kazmış oldu. Maske takanlara karşı olumsuz paylaşımlarda bulunan ve Amerika’da düzenlenen başkanlık seçimlerinin hileli olduğunu savunan Gina Carano bu kez de ortalığı ayağa kaldırdı.

Gina Carano sosyal medya üzerinde dün yaptığı bir paylaşımda ABD’de Cumhuriyetçi partiyi savunmanın bir nevi Nazi döneminde bir Yahudi olmakla aynı şey olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Bu olaylar üzerine Lucasfilm ve Disney, Gina Carano’nun bu davranışlarını kınadıklarını, buna artık katlanamayacak oluşlarını dile getirerek kendisini kovma kararı aldıklarını ve bir daha kendisiyle hiçbir projede çalışmayacaklarını ifade etti.