İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!

The Mandalorian dizisinde Cara Dune karakterini canlandıran Gina Carano diziden çıkarıldı. Oyuncu sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlar nedeniyle diziden kovuldu.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:04
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
Takip Et:

Disney tarafından yapılan The Mandalorian dizisi şu an dünyanın en gözde dizilerinden. Yakın zaman önce 2. Sezonu yayınlanan dizinin başrol oyuncularından biri olan Gina Carano yaptığı paylaşımlar nedeniyle diziden kovuldu. 38 yaşında olan güzel oyuncu bir süredir sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla birlikte oyunculuk kariyerinin sonunu getirmiş oldu. Oyunculuk kariyerinden önce profesyonel dövüşçü olan Gina Carano 2019 yılından beri The Mandalorian dizisinde rol almaktaydı.

 

Geçtiğimiz günlerde transfobik paylaşımlarda bulunup tekrar gündeme gelip diziden atılacağı düşünülen Gina Carano, bu sefer yaptığı paylaşımlarla şirketin damarına basarak kendi kuyusunu kazmış oldu. Maske takanlara karşı olumsuz paylaşımlarda bulunan ve Amerika’da düzenlenen başkanlık seçimlerinin hileli olduğunu savunan Gina Carano bu kez de ortalığı ayağa kaldırdı.

 

Gina Carano sosyal medya üzerinde dün yaptığı bir paylaşımda ABD’de Cumhuriyetçi partiyi savunmanın bir nevi Nazi döneminde bir Yahudi olmakla aynı şey olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Bu olaylar üzerine Lucasfilm ve Disney, Gina Carano’nun bu davranışlarını kınadıklarını, buna artık katlanamayacak oluşlarını dile getirerek kendisini kovma kararı aldıklarını ve bir daha kendisiyle hiçbir projede çalışmayacaklarını ifade etti.



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
The MandalorianCara DuneGina CaranoLucasfilmDisney
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hugh Jackman ve Game of Thrones’un yapımcıları Netflix’te!
Hugh Jackman ve Game of Thrones’un yapımcıları Netflix’te!
Survivor 2021 26. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Survivor 2021 26. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Show TV Arıza 22. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Show TV Arıza 22. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Kanal D Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Kanal D Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Çukur 4. sezon 24. bölüm fragmanı yayınlandı!
Çukur 4. sezon 24. bölüm fragmanı yayınlandı!
Ramo 32. bölüm:
Ramo 32. bölüm: "Cehennemine hoş geldin Sibel!"

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kimdir, nereli yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Balca karakterini kim canlandırıyor? İlayda Çevik kimdir?
Gönül Dağı Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu biyografisi
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
13 Şubat 2021 Cumartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 13 Şubat 2021 Cumartesi Dünya genelinde vaka sayısı
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Gönül Dağı tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisindeki Döndü karakteri kimdir? Feyza Işık nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Taner’i kim canlandırıyor? Berk Atan'ın biyografisi
Gönül Dağı dizisi Cemile karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Oruç tutmanın vücuda faydaları nelerdir? Oruç vücut için faydalı mıdır?
Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kimler? ÇGHB 2 Yeni gelen oyuncular
Tunceli askere kaç gönderiyor? 2021 Tunceli merkez ve ilçeleri celp dönemleri
66 hangi şehir plakasıdır? Gönül Dağı dizisi 66 plaka kodu
Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinin Zahide'yi Ecem Özkaya'nın hayat hikayesi!
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 13 Şubat 2021 Cumartesi konut kredisi yeni faiz oranları
Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.