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The Lost Symbol dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Dan Brown'ın kitabından uyarlanan ve 16 Eylül'de yayınlanmaya başlayan The Lost Symbol dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var merak eden okurlarımız için diziyle ilgili ayrıntılara içeriğimizde yer verdik.

12 Aralık 2021 Pazar 14:17
The Lost Symbol dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
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Yayınlandığı dönemde dünya çapında büyük bir okuyucu kitlesi bulunan Dan Brown’ın The Lost Symbol kitabı, Peacock dizisi olarak 16 Eylül’de yayınlanmaya başladı. Daha önce Dan Brown’ın kitaplarından uyarlanan Da Vinci Şifresi ile Melekler ve Şeytanlar filmlerinde Robert Langdon’ı Tom Hanks canlandırmıştı. The Lost Symbol dizisinde ise Rober Langdon’ın genç halini Ashley Zukerman canlandırıyor.

The Lost Symbol dizisinin konusu nedir?

The Lost Symbol dizisi, Hardvard’lı semboloji uzmanının hikayesini anlatıyor. Robert Langdon, kaçırılan akıl danışmanını bu ölümcül bulmacanın içerisinden çekip çıkarmalıdır. Ayrıca dünya çapında büyük etkiye neden olacak komployu engellemelidir.

İlk bölümü oldukça iddialı ve başarılı bulunan dizinin IMDb puanı ise 7,4.

The Lost Symbol oyuncu kadrosu

Asley Zukerman (Robert Langdon)

Sumalee Montano (Inoue Sato)

Eddie Izzard (Peter Solomon)

Valorie Curry (Katherine Solomon)

Raoul Bhaneja (Janitor)

Rick Gonzalez (Nunez)

Tyrone Benskin (Waren Bellamy)



Son Güncelleme: 12.12.2021 14:17
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Anahtar Kelimeler:
The Lost SymbolDan Brown
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