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The Lord of the Rings dizisi ne zaman yayınlanacak? Dizi kadrosuna 19 isim birden katıldı

Sinema efsanelerinden The Lord of the Rings dizisi ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği dizi kadrosuna 19 isim birden katıldı.

04 Aralık 2020 Cuma 20:13
The Lord of the Rings dizisi ne zaman yayınlanacak? Dizi kadrosuna 19 isim birden katıldı
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Aynı adlı romandan uyarlanan ‘’Lord of the Rings’’ film serisinin dizi olacağı açıklanmıştı. Birkaç ay önce korona virüs nedeniyle ertelenen dizi çekimleri başlamıştı. Dizi çekimleri devam eden The Lord of the Rings, dizinin oyuncu kadrosuna 19 yeni isim dahil oldu.

The Lord of the Rings kadrosuna 19 yeni isim katılacak

Amazon’un yaptığı açıklamalarda, Spartacus dizisiyle bilinen Cynthia Addai, Robinson, Power Rangers Megaforce ile tanınan Maxine Cunliffe, Benjamin Walker ve Peter Mullan’ın da yer aldığı 19 yeni ismin dizide oynayacağı ortaya çıktı.

The Lord of the Ring ne zaman yayınlanacak?

Orijinal üçlemeden ilerleyecek dizide The Fellowship of the Ring öncesi yaşananlar anlatılacak. İlk iki bölümünün çekildiği öne sürülen dizinin 2021’in Aralık ayında yayınlanması beklenmekteydi. Pandemi nedeniyle ertelenen çekimler üzerine tarihte değişiklik yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.



Son Güncelleme: 04.12.2020 20:13
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Anahtar Kelimeler:
The Lord Of The RingsYüzüklerin Efendisi Dizisi
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