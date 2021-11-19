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The Lighthouse filmi ne anlatıyor? The Lighthouse filmi konusu ve yorumu

Netflix son dönemlerde çeşitli türden filmlere yer veriyor. Bu filmlerden biri de izleyenleri oldukça etkileyen psikolojik temaların ön planda olduğu The Lighthouse filmi oldu. The Lighthouse filmi ne anlatıyor, hangi oyuncular yer alıyor? The Lighthouse IMDb puanı nedir? gibi merak edilen soruların yanıtını sizler için hazırladık. The Lighthouse filmi özeti, eleştirileri, fragmanı ve daha fazlasına haberimizi inceleyerek ulaşabilirsiniz…

19 Kasım 2021 Cuma 15:11
The Lighthouse filmi ne anlatıyor? The Lighthouse filmi konusu ve yorumu
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The Lighthouse adlı film pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu film konu itibarıyla psikolojik temaların ön planda olduğu, aşağılayıcı ve kasvetli bir tür olarak karşımıza gelir. Film rahatsız edici gibi görünse de cinselliğin, erkekliğin ve mitolojilerin form bulmuş halini yansıtır.

Bugüne kadar psikolojik ve korku temalı pek çok film yapılmış olsa da The Lighthouse gibi bir yapım ekranlara gelmemiştir. Film tüm tabuları yıkacak türden bir tavırla izleyici karşısına çıkar. Fİlmin yönetmenliğini üstlenen Robert Eggers, filmin senaryosunu bilenlerin bile şaşıracağı türden sürprizlerle çekimlere devam etmiştir.

The Lighthouse film konusu ve yorumu

1890’lı yıllarda İngiltere’de geçen hikaye Dafoe ve Pattinson, bir deniz fenerinde işe girmesiyle başlar. Pattinson asi tavırlarıyla dikkat çekse de tek isteği para kazanıp uzaklara gitmek. Dafoe ise konuşkan ve şiirsel bir kişilik olarak karşımıza çıkar. Yani biri fenerin serserisi diğeri ise efendisi rolündedir. Birlikte geçirecekleri dört haftalık bir süre vardır.

Bu olayların sonrasında film deliliği betimleyen ifadelerle gelişir.Film sinir bozucu görseller, siyah beyaz bir tema, kuşların bağırışı gibi tuhaf durumlar sunar. Cinselliğin ve alt metinlerin yoğun olduğu bu filmde 4 haftanın ardından görevlerini kusursuz olarak tamamlasalar da beklenmeyen bir durum meydana gelir. Fırtına nedeniyle deniz fenerinden ayrılamazlar ve süreç bol bol içki, bol bol halüsinasyon ile devam eder.

İki erkeğin öne çıktığı bu filmde erkeklikle ilgili ince ayrıntılara yer verilir. Erkeklik, güç gösterisi, cinsellik… Ancak olayların akışı çoğunlukla delilik kavramına uzanan iki insanı yansıtmaktadır.Zaman kavramı anlamsızlaşır, gerçeklik anlamını yitirir ve kim olduğumuzu sorgulayacağımız bir bütünlüğe çıkar. Film kusursuz bir tona sahip olması nedeniyle izlenmesi gereken yapımlardan biridir.Filmin IMDb puanı: 7,5


Son Güncelleme: 19.11.2021 15:11
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