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The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon için tarih belli oldu mu?

Merakla beklenen The Last Kingdom dizisinin 5. sezonu Netflix tarafından onaylandı. Yeni sezonda yer alacak oyuncular sosyal medya hesabı tarafından duyuruldu. The Last Kingdom dizisinin yeni sezon tarihi merak konusu haline geldi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:25
The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon için tarih belli oldu mu?
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Covid-19 sebebiyle hafta sonları 56 saatlik dışarı çıkma yasağında olan vatandaşlar vakit geçirmek için dijital platformlar üzerinden yayınlanan dizi ve filmleri heyecanla izlemeye başladılar. Bu diziler arasında The Last Kingdom dizisi de yer almaktadır. Şu an 4 sezondan oluşan diziyi bitiren izleyiciler 5. sezonun ne zaman yayınlanacağı merak konusu haline geldi. The Saxon Stories kitabından uyarlanan dizi, her sezon iki kitap üzerinden oldukça yoğun bir anlatıma sahip oluyor. 

The Last Kingdom dizisinin 5. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Netflix platformu üzerinden yayınlanan The Last Kingdom dizisinin 5. sezonu için onay veren Netflix, 5. sezonun ne zaman yayınlanacağı hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medya hesaplarından dizinin oyuncuları hakkında bir tanıtım filmi yayınlandı. 

3. ve 4. sezon gibi 5. sezon da 10 bölümden oluşacak. Yeni sezon, The Saxon Stories'in 9. ve 10. romanları olan "The Warriors of the Storm" ve "The Flame Bearer" dan uyarlanacak.

The Last Kingdom dizisinin konusu 

Dizinin başlıca karakteri olan Uhtred, İngiliz Kralı’nın oğludur. Babasının savaşta ölmesiyle beraber Paganların yaşadığı bölgeye Kont Ragnar’ın kölesi olarak gider. Kont Ragnar’ın saldırı sonucuyla ölmesiyle kendi toprakları olan İngiltere’ye geri döner ancak tahta amcası geçmiştir. Amcası Kont Ragnar’ın Uhtred tarafından öldürüldüğüne dair iftira atarak Uhtred’in İngiliz ve Paganlardan yardım almasını engeller. Yardım arayan Uhtred Wessex Krallığı’na giderek Alfred ile tanışır. İngiltere’yi Pagan istilasından kurtarmak isteyen Alfred, Uhtred’in bir ikilim arasına düşmesine sebep olur. 



Son Güncelleme: 21.12.2020 17:25
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Anahtar Kelimeler:
NetflixThe Last Kingdom
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