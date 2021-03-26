The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları

Milyonlarca abonesi bulunan Netflix platformunda yeni bir dizi başlıyor. Sherlock Holmes’tan esinlenerek yazılan ve Viktorya dönemi Londra’sında yaşayan sokak serserilerinin anlatıldığı ‘The Irregulars’ dizisi 26 Mart tarihinden itibaren platformda yerini aldı.

The Irregulars dizisinin konusu nedir?

The Irregulars dizisi oyuncu kadrosu

Çıkarları için bir plan hazırlığında olan Doktor Watson ile gizemli iş ortağı Sherlock Holmes, Londra’da yaşayan sokak serserilerini suçları çözümleme konusunda yardım etmeye ikna ediyor. Doğaüstü ve korkutucu suçların ardından ortaya çıkan bu karanlık güç, tüm dünyayı kurtarabilecek bir ekip kuruyor.

Oscar ödüllü senarist Tom Bidwell’in senaryosunu kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda: Henry Llyod, Royse Pierreson, Clarke Peters, Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Marcari, McKell David ve Harrison Osterfield yer alıyor.

The Irregulars dizisi 26 Mart 2021 tarihinden itibaren tüm bölümleriyle Netflix’te yayınlanmaya başladı.