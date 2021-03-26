İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları

Netflix'in yeni dizisi The Irregulars, 26 Mart tarihinde izleyici ile buluşuyor. Viktorya dönemi Londra'sında geçen The Irregulars dizisinin konusu ve oyuncularına ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik.

26 Mart 2021 Cuma 17:59
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Milyonlarca abonesi bulunan Netflix platformunda yeni bir dizi başlıyor. Sherlock Holmes’tan esinlenerek yazılan ve Viktorya dönemi Londra’sında yaşayan sokak serserilerinin anlatıldığı ‘The Irregulars’ dizisi 26 Mart tarihinden itibaren platformda yerini aldı.

The Irregulars dizisinin konusu nedir?

Çıkarları için bir plan hazırlığında olan Doktor Watson ile gizemli iş ortağı Sherlock Holmes, Londra’da yaşayan sokak serserilerini suçları çözümleme konusunda yardım etmeye ikna ediyor. Doğaüstü ve korkutucu suçların ardından ortaya çıkan bu karanlık güç, tüm dünyayı kurtarabilecek bir ekip kuruyor.

The Irregulars dizisi oyuncu kadrosu

Oscar ödüllü senarist Tom Bidwell’in senaryosunu kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda: Henry Llyod, Royse Pierreson, Clarke Peters, Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Marcari, McKell David ve Harrison Osterfield yer alıyor.

The Irregulars dizisi 26 Mart 2021 tarihinden itibaren tüm bölümleriyle Netflix’te yayınlanmaya başladı.



Son Güncelleme: 26.03.2021 17:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
The IrregularsNetflixSherlock Holmes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
Bir Zamanlar Çukurova Demir ve Fekeli ölüyor mu? Murat Ünalmış ve Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Demir ve Fekeli ölüyor mu? Murat Ünalmış ve Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
TV yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Masum 369. Bölüm bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 369. Bölüm bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
Badem göz estetiği fiyatları ne kadar? 2021 Badem göz fiyatları
Hangi bankalar kefilsiz kredi veriyor? Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2021
FOX TV Defne ile Son Gece konusu ve dizi oyuncuları
Berat Kandili tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı
Pedofili neye denir, anlamı nedir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör özellikleri
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
Fındık fiyatları 26 Mart Cuma 2021! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
2021 Grammy ödüllüleri kazananlar kimler oldu?
Yemin dizisi Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci yaşı ve oynadığı diziler
Survivor Panorama neden yok, neden yayınlanmadı?
Bugün Kandil mi? Berat Kandili ne zaman, hangi gün?
Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu neden gözaltına alındı?
Berat Kandili'nde hangi zikirler ve tebihler çekilir? Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler
F1 Bahreyn GP canlı izle : F1 Bahreyn GP 2021 yarışı saat kaçta, nasıl canlı izlenir?
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Creature in The Well’in konusu ve sistem gereksinimleri
Norveç - Türkiye maçı muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı oyuncu listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.